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Kabine'de 2'nci koronavirüs vakası | Bakan karantinada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından kabinede ikinci koronavirüs vakıası. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

17 Kasım 2020 Salı 18:31
Kabine'de 2'nci koronavirüs vakası | Bakan karantinada

Kabine'de 2'nci koronavirüs vakası | Bakan karantinada



Koronavirüs siyasiler arasında hızla yayılıyor. Çok sayıda yerel yöneticinin ardından milletvekilleri ve bakanlar arasında da koronavirüs haberleri geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlığına kısa sürede kavuşurken ikinci haber Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi. 

RUHSAR PEKCAN: ÇOK GEÇMİŞ OLSUN SAYIN BAKANIM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüse yakalanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Ruhsar Pekcan, yayınladığı mesajında "Çok geçmiş olsun Sayın Bakanım. İnşallah tez zamanda sağlığınıza kavuşacaksınız. Sizlere ve tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

BAKAN MURAT KURUM: SAYIN BAKANA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

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