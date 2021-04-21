Kabine'de değişiklik | 2 yeni bakanlık kuruldu

Kabine'de değişiklik | 3 yıl önce kapatılan bakanlık yeniden kuruldu





Cumhurbaşkanlığı'nın 73 numaralı genelgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeniden kuruldu. 2018 yılında Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne geçişi sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın lağvedilerek tek bakanlık altında kurulmasının üzerinden 3 yıl geçmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı. Pekcan'ın yerineatandı. Yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınave Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınaatandı.

İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Derya Yanık. siyasete İstanbul il teşkilatında atıldı. AK Parti İstanbul il teşkilatı kurucuları arasında yer aldı, İBB'de meclis üyeliği yapan Yanık çok sayıda TV programında AK Parti adına yer almıştı.