Kabine'de değişiklik geliyor | Bakanlık ikiye bölündü







Cumhurbaşkanlığı'nın 77 numaralı genelgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeniden kuruldu. 2018 yılında Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne geçişi sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın lağvedilerek tek bakanlık altında kurulmasının üzerinden 3 yıl geçmişti.Ankara kulislerinde yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Zehra Zümrüt Selçuk'un devam edeceğine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise yeni bir atama yapılmasının beklendiğini ifade ediyor.