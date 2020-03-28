Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Kabine'de ilk revizyon | Ulaştırma Bakanı görevden alındı

Türkiye, koronavirüs haberlerine kilitlenmişken, kabinede gece yarısı değişiklik yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı.

28 Mart 2020 Cumartesi 03:06
Kabine'de ilk revizyon | Ulaştırma Bakanı görevden alındı

Kabine'de ilk revizyon | Ulaştırma Bakanı görevden alındı



Koronavirüs gündemiyle dün akşam canlı yayında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı yayınladığı kararname ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı görevden aldı. Turhan'ın neden görevden alındığı henüz bilinmiyor. Ancak Covid-19 krizi öncesi kabinede bazı bakanların görevden alınacağıyla ilgili kulislerde çok sayıda iddia dolaşıyordu.

Bakan Turhan'ın görevden alındığına dair kararname gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlandı. Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Adil Karaismailoğlu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

19.05.1969 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başlayan Karaismailoğlu, 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi´nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma BakanıResmi GazeteGörevden Alma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Babacan'ın partisi bugün kuruluyor | Yeni partinin adı ne olacak?
Ali Babacan'ın partisi bugün kuruluyor | Yeni partinin adı ne olacak?
Davutoğlu paniği | Çavuşoğlu programını iptal etti, belediye çöp kamyonlarını gönderdi
Davutoğlu paniği | Çavuşoğlu programını iptal etti, belediye çöp kamyonlarını gönderdi
Ülkü Ocakları gecesinde kavga | İstiklal Marşı kavgayı durdurmadı
Ülkü Ocakları gecesinde kavga | İstiklal Marşı kavgayı durdurmadı
İmamoğlu'ndan Kahraman'a 'Gezi' desteği
İmamoğlu'ndan Kahraman'a 'Gezi' desteği
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıldı
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıldı
İYİ Parti'de gece yarısı gelen istifa | Tuba Vural Çokal istifa etti
İYİ Parti'de gece yarısı gelen istifa | Tuba Vural Çokal istifa etti
Yenikapı Kudüs mitingi muhalefeti birleştirdi
Yenikapı Kudüs mitingi muhalefeti birleştirdi
Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'Kıbrıs' uyarısı
Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'Kıbrıs' uyarısı
Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan Kıbrıs'a anlamlı ziyaret
Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan Kıbrıs'a anlamlı ziyaret
Yeniden Refah'tan 'İdlib' açıklaması: Bu saldırılar karşılıksız kalmayacaktır
Yeniden Refah'tan 'İdlib' açıklaması: Bu saldırılar karşılıksız kalmayacaktır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim