Kabine'de ilk revizyon | Ulaştırma Bakanı görevden alındı





Koronavirüs gündemiyle dün akşam canlı yayında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı yayınladığı kararname ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı görevden aldı. Turhan'ın neden görevden alındığı henüz bilinmiyor. Ancak Covid-19 krizi öncesi kabinede bazı bakanların görevden alınacağıyla ilgili kulislerde çok sayıda iddia dolaşıyordu.

Bakan Turhan'ın görevden alındığına dair kararname gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlandı. Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Adil Karaismailoğlu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

19.05.1969 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başlayan Karaismailoğlu, 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi´nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.