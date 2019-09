Kaftancıoğlu'na 7 yıl önce attığı mesaj için 9 yıl hapis



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın sosyal medyadaki mesajları yüzünden açılan davada karar bugün çıktı. Kaftancıoğlu için terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa sevk toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada karar çıktı. 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu bu cezayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından aldı. Kararı değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim üzüntüm bu ülkede adaletin yok olmasıdır" diye konuştu...

YARGITAY ONAYLARSA CEZA KESİNLEŞECEK

Kaftancıoğlu hakkında bir tutuklama kararı verilmedi. Dosya istinaf mahkemesine ve Yargıtay'da onaylandığı takdirde ceza kesinleşecek.

"VAZGEÇMEYECEĞİM"

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu. Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." şeklinde beyanda bulundu.

KAFTANCIOĞLU İÇİN 5 AYRI SUÇTAN HAPİS

Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı. Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

CANAN KAFTANCIOĞLU: KARAR SİYASİ

Kararın ardından Twitter hesabından kendisini destekleyenlere teşekkür eden Kaftancıoğlu, "Hukuk, kanun, demokrasi, adalet gibi kavramlar bir temenniye dönüştü. Mahkeme kararları kanunlara göre değil siyasi konjonktüre, siyasi iktidarın keyfine göre şekilleniyorsa o ülkedeki tüm duruşmalar birer formalitedir" dedi. Duruşmadaki son sözlerini hatırlatan Kaftancıoğlu, "Bu dava İstanbul’u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını cezalandırma davasıdır. Tekrar ediyorum: O kaybetti, biz kazandık" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: ÜZÜNTÜM ADALETE

Her görüşten, her siyasi görüşten olan vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun, ben adalet anlayışını mutlaka ama mutlaka sağlayacağım ve gerçekleştireceğim. Bu ülkede adalet olmalı. Bu toprakların ruhuna aykırıdır bu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin ruhuna aykırıdır bu. Bir insan düşüncesini ifade etmelidir. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde o ülke zenginliğini kaybeder. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek sonuç alamayız. Farklı düşüneceğiz, farklılıkları göreceğiz. Her bölgenin farklı oyun havaları vardır. Bu bizi zenginliğimizdir. Neden farklı düşünüyorsunuz diye kalkıyorsunuz ceza veriyorsunuz. Niçin? İstanbul seçimlerinde başarılı oldu diye. Kimden intikam alacağız? Canan Kaftancıoğlu'ndan. Hangi gerekçeyle. Mahkemede söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Üstelik Nazım Hikmet'in dizeleriyle dile getirildi. Türkiye'nin 21. yüzyılda adaletsizliğe tahammül etmeyen bir ülke olmadığını herkes kabul etmelidir. Adalet dağıtmıyorsanız, dünyada yaşayan ve vicdanı olan herkesi rahatsız eder. Benim üzüntüm bu ülkede adaletin yok olmasıdır. Başka bir şey değil.