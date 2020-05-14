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Kaftancıoğlu'ndan Kadöküy'ün 'Dayanmışma mutfağı'na ziyaret 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile birlikte korona virüsle mücadele sürecinde, yaşlılara gönüllü olarak yemek pişiren aşçıların mutfağına konuk oldu. 

14 Mayıs 2020 Perşembe 17:56
Kaftancıoğlu'ndan Kadöküy'ün 'Dayanmışma mutfağı'na ziyaret 

Kaftancıoğlu'ndan Kadöküy'ün 'Dayanmışma mutfağı'na ziyaret 


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yurttaşlara Kadıköy Belediyesi mutfağında gönüllü olarak yemek yapan şef ve aşçıların mutfağını ziyaret etti. Kaftancıoğlu ardından Kadıköy Belediyesi’nin tamamlanmak üzere olan Sinematek binası ile Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Merkezini de gezdi.

DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile birlikte korona virüsle mücadele sürecinde evinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi yaşlılara gönüllü olarak yemek pişiren şef ve aşçıların mutfağına konuk oldu. ‘Sen Güvende Kal’ adı altında bir araya gelen Türkiye’nin ünlü şef ve aşçıları gönüllü olarak, günde 1200 kişiye 2 öğün, her gün düzenli yemek pişiriyor. Yaklaşık 95 şef ve aşçının dönüşümlü ekipler halinde pişirdiği yemekler, Kadıköy Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi yaşlılara ulaştırılıyor. Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe Khalkedon restoranında yemek hazırlayan şef ve aşçıların dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösterdiklerini ifade eden Kaftancıoğlu,“Salgın dönemlerinde dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz, onun için tüm alanlarda verebildiğimiz tüm katkıyı sunabilmemiz çok kıymetli. Şeflerimizin, gönüllü arkadaşlarımızın emeği çok kıymetli. Kadıköy gibi 65 yaş üstü nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir ilçede pandemi başlar başlamaz bu düşünceyi hayata geçiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na da teşekkür ederim. Burada muhteşem bir iş yapıyorsunuz, hepinizin emeğine sağlık” diye konuştu.

SİNEMATEK VE ALZHEİMER MERKEZİ’Nİ GEZDİ

Kaftancıoğlu, daha sonra Kadıköy Belediyesi’nin Caferağa’da bulunan ve tamamlanmak üzere olan Sinematek binasını ve Göztepe’de bulunan Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Merkezini gezdi, tamamlanmak üzere olan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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