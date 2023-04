Karaca | Oy vermeye giderken çocuklarınızın gözünün içine bakın

Seçim çalışmalarına, Maliye kurum çalışanlarına iyi mesailer dileyerek erken saatlerde başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Tavas’ta tekstil işçileriyle buluştu.

Dereçiftlik’in ardından Honaz Belediyesi’nin iftarına katılarak günlük çalışma programını tamamladı. Tavas'ta CHP İlçe Başkanlığı’nda parti örgütüyle değerlendirme yapan Gülizar Biçer Karaca, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını hemşehrileriyle paylaştı; alınteri döken tekstil işçilerine Millet ittifakı iktidarında Türkiye için hangi adımları atacaklarını, kadınlar gençler ve çocuklar için güvenceyi nasıl sağlayacaklarını detaylarıyla anlattı:

14 MAYIS’TA ÖNCE ÇOCUKLARINIZIN GÖZÜNÜN İÇİNE, SONRA BUZDOLABININ İÇİNE BAKARAK SANDIĞA GİDİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Biçer Karaca “Sizden tek bir şey rica ediyorum. Sabah kalktığınızda oy vermeye gittiğinizde çocuğunuzun gözüne bakacaksınız. Ondan sonra buzdolabınıza bakacaksınız. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve sandığa gideceksiniz. Kadınlar ve gençler bu süreçte kullandıkları oy ile her türlü baskıya son verecek özgür bir Türkiye’nin kapılarını açacak. Bütün sorumluluk gençler ile biz kadınlarda. Biz insanları Türk, Kürt, Laz, Çerkez diye ayıran değil herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eşit bir yurttaşı olarak kabul eden bir anlayışla bu ülkeyi yönetmek istiyoruz. Millet ittifakının 13. Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan ımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sizlere selamını iletiyorum. Desteklerinizle, 14 Mayıs’ta yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siz kadın arkadaşlarımızın ve emekçi erkek arkadaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz.”

KADINLARA EŞİTLİK VE GÜVENCE, DOĞUM BORÇLANMASINDA CHP’DEN MÜJDE

Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için mücadelesini yıllardır sürdürdüğünü belirten Avukat Gülizar Biçer Karaca, kadın düşmanlarının hedef gösterdiği 6284 sayılı kanunun önemini kadın işçilere anlattı. Emekçi kadınların büyük ilgiyle dinlediği CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kadınlara dair politikaları müjdeledi: “Biz kadınlar sigortalı olmadan önce de doğum yapmışsak onların borçlarını yapılandırabiliyorduk. Bu nedenle inşallah sizlerin de desteğiyle iktidara geldiğimizde sigortalı olmadan önceki doğum borçlanmalarını da hesaplayarak emeklilik haklarınızın öne çekilmesini sağlayacağız.”

SANA SÖZ KIZKARDEŞİM

İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı bulunan ev kadınları için prim ödeme gün sayısı ve oranı ile sigortalılıktan önce yaptıkları doğumlarla ilgili borçlanma hususlarında iyileştirmeler sağlayacağız.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında kadınların doğum öncesinden başlayıp yaşamlarının sonuna kadar sağlık izlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

Doğum yardımını, dul ve yetimlere ödenen gelir ve aylıkları günün koşullarına göre güncelleyeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını “Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı” şeklinde yeniden yapılandıracağız.

Kadınların ve kız çocuklarının yasalarla güvence altına alınmış haklarını, aile içinde de koruyacak, ailede sorumlulukların her iki cins tarafından paylaşımını destekleyecek çalışmaları yürüteceğiz.

Kadını istihdamda tutacak, kadınların çalışma şartları, ücret, izin, tazminat ve iş güvenliği gibi konularda güvende olmalarını sağlayacağız.

Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınların ileri yıllarda yeniden iş hayatına dönmeleri halinde istihdam eden kurum ve kuruluşlara teşvik vereceğiz.

Kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak amacıyla okul sonrası eğitmenli aktivite merkezleri ile kreşlerin sayısını yerel yönetimlerle işbirliği içinde mahalle düzeyinde artıracak, bu amaçla, yaşlı bakımına erişimi de iyileştireceğiz.

Tüm çocuklarımıza kreş imkânı sağlayacağız. Yoksul aileler için kreşlerin ücretsiz olmasını sağlayacağız.

Sadece işçiler değil işverenler için de asgari ücret yükselmesini istiyorlar. Bizim gittiğimiz her işveren “insanlar açlık sınırının altında bir maaşa mahkum olmamalı” diyor. Bizler işverenleri özellikle de kadın ağırlıklı çalışma yürüten işverenleri destekleyerek -şu an asgari ücret 8500 lira ama açlık sınırı yani 4 kişilik bir ailenin bir aylık etini, sütünü, yumurtasını alabileceği, sağlıklı beslenebileceği gıda harcamasının maliyeti 9823 TL. Yani aldığınız parayla kira, elektrik, su, doğalgaz faturası mı ödeyeceksiniz? Çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek; et, süt, yumurta alabilecek misiniz?”

GENÇLERE YETENEK PROGRAMLARI

“Gençlerimizin hayallerini yurtdışında değil Türkiye’de gerçekleştirebileceği bir düzene imza atmak istiyoruz. İstihdamda ve eğitimde yer almayan gençler başta olmak üzere yeni bir kariyer alanına yönelmek veya becerilerini geliştirmek isteyen gençleri eğitecek ve eğitim sonunda iş yönlendirmesi/eşleştirmesi yapacak “Garantili Yetenek Programları” başlatacağız.

41 YERDEN MAAŞ ALAN SARAYLILARA MAŞALLAH DEĞİL VEDA!

Gelir adaletsizliği çok fazla. 3-5-10-20 maaş alanlarla 41 yerden maaş alan insanlar var. Hani dediler ya bize kaynağı nereden bulacaksınız? Kaynak 41 yerden maaş alanlar 1 maaşa düştüğünde size 40 maaşlık kaynak. Sarayın bir günlük maliyeti 18 milyon lira. Bir günlük maliyeti. 30 günlük maliyeti ne yapar siz düşünün!

13. CUMHURBAŞKANIMIZ KILIÇDAROĞLU SARAYLARDA DEĞİL ÇANKAYA’DA OTURACAK

Bizim 13. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizlerin desteğiyle seçildiğinde saraylarda oturmayacağız. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankaya’sında onun oturduğu mütevazi Çankaya Cumhurbaşkanlığı konutunda oturacak. Yani düşünün günlük 18 milyon lira ayda 540 milyon. Sizler çalışıyorsunuz vergi ödüyorsunuz, işveren buradan kazandığıyla vergi veriyor, ama bir ayda sadece saraya 540 milyon lira harcanıyor.”

HAYAL SATICILARINA VEDA

Sosyal medya hesaplarından seçmenleri oy kullanmaya davet eden Gülizar Biçer Karaca, Dereçiftlik’ten ise “Dostların arasında, milletin masasındayız. Yatırdık masaya iktidarın yerine getirmediği vaatlerini, koyduk tek tek çözüm önerilerimizi... Bu seçim "samimiyet" seçimi Bu seçim "hayal satıcı"larına veda seçimi... Bu seçim senin geleceğin... Sana Söz oylara da sandıklara da sahip çıkacağız. Birlikte kazanacağız.” mesajını paylaştı.