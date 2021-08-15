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Kastamonu'da HES patlaması tartışması sürüyor

Karadeniz'de sel felaketinin ardından ortaya atılan HES'te baraj kapağı ya da borusunun patladığı yolundaki tartışmalar sürüyor. CHP'li Baltacı, HES'e ait regülatör kanallarının patlayan bölümlerini yayınladı. Bu arada can kaybımız 66'ya yükseldi

15 Ağustos 2021 Pazar 22:00
Kastamonu'da HES patlaması tartışması sürüyor

Kastamonu'da HES patlaması tartışması sürüyor

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde can kayıplarının artmasına neden olan tomruk depoları ile HES regületörlerindeki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yıkılarak sele neden olduğu öne sürülen hidroelektrik santraline ait olduğunu iddia ettiği drone görüntülerini paylaştı. Bozkurt, “Aşırı yağış dolayısı ile küçücük küçücük vadilerde biriken sular, buraya doğru hızla akmış ve regülatör ile iletim kanallarını paramparça etmiş. Ormanda kesilen tomruklarda sel suyuna kapılarak, önüne regülatörü ve iletim kanalını da alarak Bozkurt’a kadar inmiş” dedi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketine, ilçedeki hidroelektrik santralinin yıkılmasının neden olduğu iddia edilmiş; ancak bu iddia yetkili makamlarca yalanlanmıştı.

Hasan Baltacı, bugün sosyal medya hesabından, söz konusu santrale ait olduğunu iddia ettiği drone görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, santralin bulunduğu alanda hiç su kalmadığı görünüyor.

Santralin bulunduğu vadide bir açıklama yapar Baltacı, şunları söyledi:

“REGÜLATÖR İLE İLETİM KANALLARINI PARAMPARÇA ETMİŞ”

“Başından beri kamuoyunun merak etmiş olduğu hidroelektrik santralinin (HES) bulunduğu bölgeye gelmeyi başardık. Buraya Bozkurt’un Çiçekyayla köyünden, Tezcan köyüne, oradan da Kayaardı mahallesinden ormanlık alandan yürüyerek geldik. Henüz köy yollarındaki tahribat onarılmış değil.

Şu arkamda, Bozkurt’un üstüne kurulmuş olan hidroelektrik santralinin regülatörünü ve beton iletim kanallarını görüyorsunuz. Aşırı yağış dolayısı ile küçücük küçücük vadilerde biriken sular buraya doğru hızla akmış ve regülatör ile iletim kanallarını paramparça etmiş. Ayrıca bu bölgede çok yoğun ormancılık faaliyeti yürütülür. Ormanda kesilen tomruklarda sel suyuna kapılarak, önüne regülatörü ve iletim kanalını da alarak Bozkurt’a kadar inmiş.

Tarım Bakanı felaketin ilk anlarında şöyle bir açıklama yapmıştı; ‘Selin en büyük mağduru hidroelektrik santrali’ demişti. Doğanın akışına bu şekilde müdahale edilirse hem HES hem de şehirlerimiz, insanlarımız bu acı bedeli ödemek zorunda kalır. Bunun görüntüsü de arkamda görüyorsunuz şu anda.”
 

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Son Güncelleme: 16.08.2021 01:24
Anahtar Kelimeler:
HESKastamonu
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