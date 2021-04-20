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Kayıp atlar satıldı mı? | En son hayvan pazarına gelmiş

İBB tarafından Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın hayvan pazarında satılmış olabileceği ifade ediliyor. Atların akibeti konusunda araştırma sürüyor.

20 Nisan 2021 Salı 21:12
Kayıp atlar satıldı mı? | En son hayvan pazarına gelmiş

Kayıp atlar satıldı mı? | En son hayvan pazarına gelmiş


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Akgündüz partisinden istifa ederken, her biri 4 bin TL değerinde olan atın canlı hayvan pazarında satılmış olabileceği ifade ediliyor.


Hatay Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, yaptığı açıklamada kayıp atlarla ilgili bilgi verirken "Atların hayvan pazarına geldiğini öğrendim" demişti. Yıldıray Yıldız açıklamasında şu bilgileri verdi;

"100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve Dörtyol Belediye memuru tarafından imzalanarak teslim alındığı görülse de belediye ve veteriner işleri müdürlüğü olarak fiziken 100 adet at teslim alınmadı. Belediyemize ait hayvan pazarı tesisleri ve diğer sahalarda da 100 adet at bulunmuyor. Ancak yine yaptığım araştırmada atların hayvan pazarına geldiğini fakat 1’inin yolda öldüğünü öğrendim. Diğer 99 at ise belediyemiz tarafından teslim alınmadı. 13 Nisan itibariyle de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu anda kaymakamlık kapsamlı bir soruşturma yapıyor."

400 BİN LİRA DEĞERİNDE

100 atın teslim evraklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Hatay Dörtyol Belediyesi’ne bedelsiz devredilen atların her birinin değerinin 4 bin TL olduğu belirlenmiş, hibe edilen 400 bin TL değerindeki 100 attan 99’u kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Atlar
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