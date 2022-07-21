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Kayseri mitingi öncesi Saraçhane alarmı

Ergenekon davası sürecinde yönetimi dağıtılan Kayseri Şeker Fabrikası yönetimi, Erdoğan'ın Kayseri mitingi öncesi çalışanlarına sıradışı SMS gönderdi

21 Temmuz 2022 Perşembe 11:44
Kayseri mitingi öncesi Saraçhane alarmı


Kayseri mitingi öncesi Saraçhane alarmı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz'da İstanbul Saraçhane'de düzenlediği mitinge katılımın az olması, yeni meydan toplantılarına önlemler alınıyor. AKP'li belediyeler ile kamu kurumları çalışanlarına mitinge sık sık katılmları için SMS yollamaya başladı. Bir kamu kurumu çalışanlarının mitin öncesi ismini yazdırmasını isterken Kayseri Şeker Fabrikası Erdoğan mitingini vatan millet ve milli birlik meselesi haline getirdi. hafta sonu Kayseri’de yapacağı miting öncesi Kayseri Şeker Fabrikası tarafından çalışanlara gönderilen SMS mesajı tartışmalara neden oldu. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a seslenerek tepki gösterdi.

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu Kayseri’de yapacağı miting öncesinde fabrika çalışanlarına, SMS mesajı gönderildi. Fabrikanın işçilerine attığı mesajda 'Devletimizin yanında yer aldığımızı gösterelim' ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, konuya ilişkin Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a seslenerek tepki gösterdi. 

"BONCUK MU SAYIYORSUN?"

Kayserililerin AKP’ye sırtını döndüğünü ve miting alanının boş kalacağı için iktidarın telaşa kapıldığını belirten Arık, “Bunun için kamu gücünü kullanarak miting alanını doldurmaya çalışıyorlar” dedi.

Şeker Fabrikası çalışanlarının köle olmadığını belirten Arık, SMS mesajında yer verilen “Devletimizin yanında yer aldığımızı gösterelim” ifadesine de tepki gösterdi.

AKP’nin devlet olmadığını belirten Arık, Kooperatif Başkanı Akay’a seslenerek, “Bu işçiler senin kölen mi? Boncuk mu sayıyorsun? Devletin yanında yer alacaksan Türkiye’yi şeker ithal eder hale getiren AKP’nin karşısında yer alacaksın. AKP devlet değildir” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KayseriErdoğan Kayseri Mitingi
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