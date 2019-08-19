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Kayyum atanmasına Davutoğlu'ndan tepki

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Prof. Dr Ahmet Davutoğlu Van, Mardin ve Diyarbakır belediyelerine kayyum atamasını eleştirdi..

Kayyum atanmasına Davutoğlu'ndan tepki

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Prof. Dr Ahmet Davutoğlu Van, Mardin ve Diyarbakır belediyelerine kayyum atamasını eleştirdi..

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:37
Kayyum atanmasına Davutoğlu'ndan tepki

Kayyum atanmasına Davutoğlu'ndan tepki



İçişleri Bakanlığı tarafından bugün sabah erken saatlerinde üç büyükşehir belediyesine düzenlenen operasyonların ardından, başkanlara görevden el çektirilmesine AK Parti içinden de tepki geldi. Halen AK Parti'de bulunan ve yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçimle göreve gelenlerin seçimle gitmesi gerektiğini söyledi. 


Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını eleştiren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Demokrasimiz için doğru olmamıştır" derken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da "Siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir" ifadelerini kullandı...


Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının haklarındaki terör soruşturmaları gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılmalarının ardından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter'da açıklamalarda bulundu.


"DEMOKRASİ İÇİN DOĞRU OLMADI"

Kararı eleştiren Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.


"SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTMELİ"

Bir süredir AK Parti'ye yönelik eleştirileri ve yeni parti hazırlıkları ile bilinen Davutoğlu da "demokratik sistemin ruhuna aykırı" olarak nitelediği karar için "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır" dedi.


"MÜCADELEYİ ZAAFA UĞRATABİLİR"

Seçme seçilme hakkında vurgu yapan Davutoğlu, "Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir" diye yazdı.
 

Son Güncelleme: 19.08.2019 22:41
Anahtar Kelimeler:
VanMardinDiyarbakırKayyumAhmet Davutoğlu
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