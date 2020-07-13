Kazım Bilgen ‘Parti Meclisi’ adaylığını resmen açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenleyen Bilgen “Cumhuriyet Halk Parti tüzüğü, madde 51 deki 3 numaralı bentte belirtilen ‘yeterli sayıda kurultay delegesinin önerisi ile’ hükmü gereği yeterli imza ile Parti Meclisi adaylığımı açıklıyorum” dedi.

Kurultayın; iktidara yürüyüşün bir miladı olduğunu belirten Kazım Bilgen basın açıklamasında şunları söyledi:

Yönetim kadromuz asla yalnız yürümeyecektir

“Değerli basın mensupları, saygıdeğer Cumhuriyet Halk Parti'liler,

İktidar yürüyüşümüzün miladı olan 37. Olağan Kurultayımız bildiğiniz üzere 25-26 Temmuz 2020 de gerçekleştirilecektir.

Cumhuriyet Halk Parti tüzüğü, madde 51 deki 3 numaralı bentte belirtilen "yeterli sayıda kurultay delegesinin önerisi ile" hükmü gereği yeterli imza ile Parti Meclisi adaylığımı açıklıyorum.

İktidar yürüyüşümüzün lideri ve sembolü Saygıdeğer Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşlarımızla çalışmaktan onur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Partimizin, vatandaşlarımız tarafından da iltifata mazhar olduğunu görmekten duyduğum hazzı ifade ederken tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

İktidar yolunda yönetim kadrolarımız “Asla Yalnız Yürümeyecektir”