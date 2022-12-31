Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl için anlamlı mesaj
Kılıçdaroğlu, "Çünkü o beklediğiniz yıl, sonunda geldi. Loading, Loading, Loading..." başlıklı videosunda şöyle seslendi:
"Sevgili halkım 2023 kapıda. Ve eminim 2023 öncesinde siz de şaşkınlıkla Saray'ı izliyorsunuz. KYK dedim, EYT dedim, Bay Kemal söylüyor, Saray paniğe kapılıyor.
Çünkü o beklediğiniz yıl, sonunda geldi. Loading, Loading, Loading... pic.twitter.com/klcA4xUlbV— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 31, 2022
Düşünün, otomobilde ÖTV'nin kaldırıldığı, ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, fiyat artışlarının sonlandığı, ücretlerin arttığı, daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye'ye aktığı, afların çıktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket..
Loading halkım loading... Binlerce sorunun çözümü loading... 2023'ün neden herhangi bir yıl olmayacağını göreceksiniz. Ve yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl bu yıl olacak. Bay Kemal'i bekleyin. İyi seneler!"