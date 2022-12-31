Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl için anlamlı mesaj



Kılıçdaroğlu, "Çünkü o beklediğiniz yıl, sonunda geldi. Loading, Loading, Loading..." başlıklı videosunda şöyle seslendi:

"Sevgili halkım 2023 kapıda. Ve eminim 2023 öncesinde siz de şaşkınlıkla Saray'ı izliyorsunuz. KYK dedim, EYT dedim, Bay Kemal söylüyor, Saray paniğe kapılıyor.

Çünkü o beklediğiniz yıl, sonunda geldi. Loading, Loading, Loading... pic.twitter.com/klcA4xUlbV — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 31, 2022

20 yıldır halkın çığlığına kulaklarını kapatan bu adam şimdi ne dediysem yapıyor. Yapar mı? Yapacak, yaptıracağım ona. Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor. Bay Kemal'in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın iyidir. Ama ona daha çok şey yaptıracağım. Endişelenmeyin. 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız. Aldığımız andan itibaren yüzlerce binlerce çözüm bir anda devreye girecek. En büyük sorunlardan en küçüklerine kadar tüm çözümde bir anda başlayacak.

Düşünün, otomobilde ÖTV'nin kaldırıldığı, ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, fiyat artışlarının sonlandığı, ücretlerin arttığı, daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye'ye aktığı, afların çıktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket..

Loading halkım loading... Binlerce sorunun çözümü loading... 2023'ün neden herhangi bir yıl olmayacağını göreceksiniz. Ve yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl bu yıl olacak. Bay Kemal'i bekleyin. İyi seneler!"