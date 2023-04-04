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Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı açtı, paraya kıydı, 5 renkli tripod aldı

Bay Kemal sosyal medyada 'Gelmez, gelmez' denilen mecraya ilk adımını attı. TikTok'ta ilk videosunu yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi.

04 Nisan 2023 Salı 22:28
Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı açtı, paraya kıydı, 5 renkli tripod aldı

Kemal Kılıçdaroğlu paraya kıydı, 5 renkli tripod aldı


Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabı açtı. Kılıçdaroğlu paylaştığı ilk videoya, "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" notunu düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu TikTok'tan video paylaştı: Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?

Sosyal medyadan paylaştığı videolarla vatandaşlara seslenen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer de TikTok'tan gençlere seslendi.
Kılıçdaroğlu, seçim sonrası gençlere nelerin sözünü verdiğini açıklamak için, "beş renk seçenekli tripod aldım" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şunları ifade etti:

"Gençler 14 Mayıs Sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için beş renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım"

TikTok'taki videosunu Twitter'dan da paylaşan Kılıçdaroğlu "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" notunu düştü.

Son Güncelleme: 04.04.2023 22:31
Anahtar Kelimeler:
KemalBay KemalKılıçdaroğluTiktok
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