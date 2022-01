Kemal Kılıçdaroğlu, troll hesaplarını açıkladı

Sosyal medya, akşam saat 21.00'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP tarafından kullanılan troll hesabını ifşa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki trollerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek tespit ettikleri bazı kullanıcılardan örnekler verdi ve nasıl çalıştıkları ile ilgili iddiaları paylaştığı videoda anlattı

Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç... pic.twitter.com/1frutdcVJx — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2022



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir tweet atarak saat 21.00 için randevu verdi. Bu saatte paylaştığı videoda sosyal medyadaki trol hesaplarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek bazı hesaplardan örnekler verdi, konu hakkındaki iddiaları dile getirdi.



Klıçdaroğlu videosunda şunları dile getirdi

"Sevgili halkım merhaba. Şahıs ve ailesinin trolleri geldiniz mi? Size de merhaba. Bugün Saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa trol ağını anlatmak için sizleri davet ettim.

'Faturayı size çıkarıyorlar'

Biliyorsunuz. Bu Saray'ın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken, devasa bir trol ağı Hazine'den çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi. Bir imza ile neden 6 milyar TL 5'li çeteden birine aktarılıyor. Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce Hazine'ye alıyorlar, sonra bunlara aktarıyorlar. Ama yetmiyor artık Hazine. O yüzden sizlere döndüler. Vergi üstüne vergi, zam üstüne zam. Faturayı yine size çıkarıyorlar. Çünkü yeniden 'götürmek üzere! Hazine'ye para aktarmaları gerekiyor, ıslak imzalarla.

Trol ağını deşifre etti

Bende bu trol ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor.

Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri.

Hepsi elimizde. Ama ben, bana atanmış trollerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son altı ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış.

Bunların 300 bininin bu maaşlı trollere ürettirmişler.

Bu Saray'ın her şeyi sahte. Her şeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar, mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar, dijitalde de bir trol ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Dijitalde de bir trol ordusuyla karalamalar yapıyorlar. Saray'ın tüm meşgalesi bu. Halkımız ise sefalet içinde.

"Nevzat Kanlı" ya da Kanlınevzat35, öyle mi diyeyim? Neyse... Diğer namı, "son laik bükücü". Nevzat Kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey.

Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa, bu sapığım hemen altına küfürleri döşeniyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir bir görüş yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek.

Aslında bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat Kanlı bir iç ağ, ona bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar. Mesela son 3-4 ay içinde Nevzat Kanlı bana yaklaşık 4 bin kez küfretmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. Sanmayın ki Nevzat Kanlı bir robot. Sizin gibi gerçek bir kişi. Saray'ın taşıyıcı trollerinden birisi. Gerçi bu aralar hesabı biraz askıda. Ama biz biliyoruz onun ne yaptığını.

Bu arada Nevzat Kanlı gibi 10 civarında taşıyıcı trol daha var. Bunların altındaysa yine örgütlenmiş sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların. Tıpkı bir ordu gibi. Mesela... Trakyalı diye bir diğer 'trol başı.' Günde beni hedef alan 30 tane tweet atıyor.

Günde 30 küfür. Bu troller vallahi de billahi de harcanıyor. Bunların yeri Guiness Rekolar Kitabı.

Erdoğan, sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar. Seversin sen ıslak imzayı.

Sonra, Servet K. -rakamları uzun- diye bir trol başı daha var. Bu trollün de son 3-4 ayda 3 bin 315 tweet yazmış. Evladım sen de harcanıyorsun buralarda.

Sabri Konte, Jaba Recep 8 sizleri de biliyorum. Ve tabi sizlerin lider ekibinizi de. The marjinal, medya adamı anladınız değil mi beni? Mesela bir tanesi demiş ki, Çok afedersiniz " Lan Kemal sen seçimi kazan ben de donla gezeceğim". Bak ben bunu söz olarak kabul ediyorum. Evladım öyle sahte isimlerim arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz.

Sevgili halkım, bunların işleyişleri çok basit. Trol başkaları ve yazılımlarıyla bir etiket açıyorlar ve sürülerine talimat veriyorlar. Saldırın diye. Hepsi fake. Etiketler, hepsi bot hesapların marifeti. Dilleri de çok tanıdık; ağbabalarının dili. Kılavuzlar camide dil kopartıyor, bunlar da dijitalde.

Sevgili troller, size bir tavsiye; verdikleri üç-beş kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur. Sevgili baş algıcı, asıl sözüm sana. Çoluğu çocuğu bu pis işlerine bu algı işlerine niye alet ediyorsun. Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun onların başını yakmaya? Otur kendin yaz tweetlerini. Ya da topla cesaretini çık karşıma. Sen zaten küfür etsen kimse şaşırmaz. Merak etme. Bugünün hashtagi de benden olsun. "Saray'ın trolleri ifşa oldu". Bunun altına yazarsınız . Ya da boşverin etiket falan da yazmayın. Hadi eyvallah.