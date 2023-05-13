Kemal Özkiraz gözaltına alındı
Kemal Özkiraz'ın neden gözaltına alındığına ilişkin Emniyet'ten bir açıklama gelmezken ilerleyen saatlerde olayın iç yüzü ortaya çıktı.
"MUHARREM İNCE'NİN TALEBİYLE..."
Saatler sonra Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından gözaltına alınma nedenini duyurdu. Özkiraz'ın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin talebi üzerine gözaltına alındığı belirtildi.
İnce, dün 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna çıkmamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü açıklanmıştı.