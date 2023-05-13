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Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Seçimlerden çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin talebi ile ünlü araştırma şirketi kurucusu gözaltına alındı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:57
Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Ankara sabah erken saatlerde ilginç bir gözaltıya sahne oldu. Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı. 
Kemal Özkiraz'ın neden gözaltına alındığına ilişkin Emniyet'ten bir açıklama gelmezken ilerleyen saatlerde olayın iç yüzü ortaya çıktı. 

"MUHARREM İNCE'NİN TALEBİYLE..."

Saatler sonra Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından gözaltına alınma nedenini duyurdu. Özkiraz'ın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin talebi üzerine gözaltına alındığı belirtildi. 
İnce, dün 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna çıkmamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Kemal özkirazAvrasya
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