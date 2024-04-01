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Kesin sonuçlar açıklanmadan görevini devretti

Manisa'nın Gördes ilçesinde kaybedeceğini anlayınca belediye binasına girerek evrak kaçıran eski başkan tartışmalara neden olurken Kırkağaç'ta ise nezaket örneği vatandaşlardan tam not aldı.

01 Nisan 2024 Pazartesi 20:53
Kesin sonuçlar açıklanmadan görevini devretti






Kesin sonuçlar açıklanmadan görevini devretti

Türkiye yerel seçimlerin ardından AK Parti'nin yaşadığı ağır yenilgiye tanık olurken, görev teslimini öne alan Manisa Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Genüz. resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden, oyların büyük bölümünü almayı başaran CHP'li rakibine görevini teslim etti. 

Manisa'nın AKP'li Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçların ilan edilmesini beklemeden 31 Mart'ta seçimi kazanan CHP'li Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez’e görevini devretti. Gedüz, belediye başkanlığı mührünü de Dönmez'e teslim etti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, seçimi kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez’e resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden görevini devretti. 

Dönmez'e başarılar dileyen Gedüz, "Kazanan Kırkağaç halkımız olsun. İhtiyaç duyulduğu takdirde halkımız için her zaman hizmete hazırız" dedi. 

Üstün Dönmez de Başkan Gedüz’e bu yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, "Kırkağaçımıza en ufak çivi bile çakan kim varsa herkesten Allah razı olsun" dedi. Başkan Gedüz’e teşekkür etti. 

Konuşmaların sonunda Başkan Gedüz, kendi belediye başkanı rozetini çıkartarak Üstün Dönmez’e taktı, belediye başkanlığı mührünü de teslim etti.

Anahtar Kelimeler:
ManisaKırkağaç
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