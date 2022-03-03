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Kılıçdaroğlu, 5'li çeteye seslendi | Uykularınız kaçıyor değil mi?

Sosyal medyadan halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde iktidardan aldıkları ihalelerle bilinen 5'li çete vardı.

03 Mart 2022 Perşembe 22:03
Kılıçdaroğlu, 5'li çeteye seslendi | Uykularınız kaçıyor değil mi?

Kılıçdaroğlu, 5'li çeteye seslendi | Uykularınız kaçıyor değil mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna" mesajı paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda Batı'daki mallarına el konulan Rus oligarkları örnek göstererek, Batı'ya para kaçıran AKP'li zenginleri uyardı. Kılıçdaroğlu, elektrik faturası ödememe protestosunu ise sürdüreceğini duyurdu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 21.00’de bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

“BEŞ PARA ETMİYORLAR”

Kılıçdaroğlu, mesajında “Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

21.00'da video paylaşan Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir!" dedi.


"Sevgili halkım merhaba. Biliyorum mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var.Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken, getirdiler akaryakıt zamlarını," diye söze başlayan Kılıçdaroğlu, "Artık belli ki gaspetmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz, kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna... Etmek zorundayız. Saraylılar tatlı peşinde sizin ise tuzunuz yok" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Ama sevgili halkım sizde bizde biliyoruz ki millet galip çıkacak. Saray'daki şahsa seslendim: Elektrikte KDV'yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim.

Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık.

Anlatıyorlar ya... "Dünyada şöyle oldu, yok dünyada böyle oldu..." diye. Bunun asıl nedeni Türk Lirasının, yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye.

5'Lİ ÇETEYE UYARI

Sevgili halkım. Bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek, 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek. Hem bu kuru ekmek paranızla da yandaş medyayı, trollerini, teşkilatlarını finanse edecekler.

Hatırlarsanız, "İktidar olduğumuzda kuruş ödemem demiştim" yapmak istedikleri o "Talan İstanbul" kanalına.
Finansal akbabaları da uyarmıştım. Çetelerini korumak için ne demişti şahsım: "Söke söke o paraları sizden alırlar" demişti.
Ama buradan Beşli Çeteye de bir çift lafım olsun.

Ey Beşli Çete, siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin, Türkiye'deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor. Gitttiniz İngiltere'de mahalleler satın aldınız, villalar satın aldınız. Bankalar kurdunuz, paralarınızı oralara taşıyorsunuz, taşımaya da devam ediyorsunuz. Oralarda paranızın güvende olacağını mı düşünüyorsunuz?

Bakın Putin'in oligarklarına... Ne oldu? Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Bütün mal varlıklarına, parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu.

Batı Rus oligarklarını hedef alan özel birim kurdu. Teker teker hedef avlıyorlar. Aslında kimin parası o? Rus halkının parası sevgili halkım, Rus halkının parası.


Ey yerel oligarklar size mi yedirecekler sanıyorsunuz. Halkın parasını çaldığınız, çaldığınız parayı da batılı nasıl yeriz diye tetikte bekliyor. Sizi izliyor, size de huzur yok. size de uyku yok. İbret-i alem olacaksınız sizde. Sizi haram başları sizi. Benim derdim siz de değilsiniz. Benim derdim kaçırdığınız bu halkın parasıdır. O parayı ait olduğu topraklara kazandıracağız. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir.

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Son Güncelleme: 03.03.2022 22:28
Anahtar Kelimeler:
Beşli çeteKılıçdaroğluSon Dakika CHP
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