

Kılıçdaroğlu - Akşener buluşmasında Mansur Yavaş detayı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşmenin ardından partili milletvekilleri ve genel başkan danışmanlarıyla bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından kulislere “Adaylık düğümü çözüldü” bilgileri yansımış olsa da İYİ Partililer, “adaylıkta anlaşma olmadığını” vurguluyor.



‘GERİ ADIM YOK’

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün yaptığı açıklamada iki liderin yaptığı görüşmeyi işaret ederek “Aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfedilen, asla kabul etmeyeceğimiz ‘pazarlık’ gibi birtakım ifadeler... Bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Cumhuriyet’in, İYİ Partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre, önceki gün partisinin milletvekileri, ve genel başkan danışmanlarıyla yaptığı toplantıda Akşener’in ‘Kazanacak aday’ söyleminden geri adım atmadığı ve CHP’li Bülent Kuşoğlu’na yönelik tepkisini sürdürdüğü öğrenildi.

KAZANMASI YÜKSEK

TAKDİR TOPLADI

İYİ Parti kulislerinde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adı yeniden konuşulmaya başlandı. Partinin yaptırdığı anketlerde Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında “kazanma ihtimali en güçlü aday” olduğu sonucunun ortaya çıktığını belirten İYİ Partili yetkililer, “Neden Mansur Yavaş” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Genel Başkanımızın aklında en başından bu yana Mansur Yavaş vardı. Çünkü halkta güven uyandırıyor. Yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Ayrıca milliyetçi kanattan geldiği için CHP, MHP ve AKP ile muhafazakâr Kürt seçmenden de destek görüyor.”

İYİ Partili kurmaylar, depremler sonrası Yavaş’ın koordinesinde ABB’nin yaptığı yardımların da “takdir topladığını” vurguluyor. “Yavaş, yardımları sessiz sedasız, hiçbir şekilde polemiğe girmeden deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırılmasını sağladı. Bunun üzerinden siyaset de yapmadı. ‘Görevimiz’ anlayışıyla meseleye yaklaştı. Bu durum Yavaş’a duyulan güveni de pekiştirdi” diyor. “Partide, neden şimdi Yavaş’ın adı Ekrem İmamoğlu’nun önüne geçti” sorusuna kurmaylar, İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını anımsatarak şu değerlendirmeyi yapıyor: “Seçim sürecinde AKP tarafından yargı eliyle önünün kesilme riski var.” Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun ya da İmamoğlu’nun adaylığı ile ilgili “HDP seçmeninin de oyunu alır” söylemlerinin “parti tabanında rahatsızlık uyandırdığı” belirtildi.

ADAY 2 MART'TA BELLİ OLACAK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “2 Mart’ta Millet İttifakı 13’üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. En kısa zamanda da bunu milletimizle paylaşacağız” dedi.

‘GÖREV VERİLİRSE KABUL EDERİM’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı TV programlarında “6’lı masa sizi aday gösterirse ne yapacaksınız” sorusunu yanıtladı.

Yavaş, “6’lı masa beni aday gösterirse bu benim için görevdir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu’nun da Sayın Akşener’in de ortak iradesine karşı bir harekete girmem asla. Genel Başkanımız aday olursa arkasındayız, 6’lı masa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız ama 6’lı masa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok ama görev olarak kabul edebilirim, böyle bir karar oy birliği ile alınırsa. 6’lı masanın en uygun kararı vereceğine inanıyorum” dedi.