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Kılıçdaroğlu | Artık eskisi gibi değiliz, değişmeliyiz

Türkiye'yi sarsan büyük depremin toplumun her kesimini değiştirdi, değişim siyaset sahnesine de yansıdı. CHP Lideri bu konuda vatandaşlara seslendi.

18 Şubat 2023 Cumartesi 23:13
Kılıçdaroğlu | Artık eskisi gibi değiliz, değişmeliyiz


Kılıçdaroğlu | Artık eskisi gibi değiliz, değişmeliyiz


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık. İçimizde açılan derin yaraları iyileştirmek ve bir daha bu acıları yaşamamak için, artık değişmeliyiz” açıklamasını yaptı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerinin ardından, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ile CHP Genel Merkezi’nde dün bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu, görüşmede yaptığı konuşmasının bir bölümünü bugün sosyal medya hesabından yayınladı. 


Kılıçdaroğlu, “Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık. İçimizde açılan derin yaraları iyileştirmek ve bir daha bu acıları yaşamamak için, artık değişmeliyiz” açıklamasını yaptı. 

Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu görüşmede yaptığı konuşmanın bir kısmı şöyle:

“Kahramanmaraş’a gittiğimde iki küçük kız çocuğu geldi: ‘Babamız burada, sesleri geliyor, ne olur kurtarın’ diye. İstanbul’dan ekip vardı. Onlara söyledik. İki çocuk, ağlayarak babalarının kurtarılmasını istiyorlar. Sonradan öğrendim, kurtarılamadı babaları. Evet, ‘biz aynı insanlar değiliz’ dediniz. Acıları yaşayan insanlar, acılara tanıklık eden insanlar onları ruhlarının derinliklerinde taşıyorlar. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında.” 

Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluChpDeprem
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