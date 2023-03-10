Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde, geceyi çadırda geçiriyor

Deprem bölgesinde vatandaşları ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geceyi evleri yıkılan vatandaşlarla birlikte çadırda geçirecek.

10 Mart 2023 Cuma 23:30
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde, geceyi çadırda geçiriyor


Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde, geceyi çadırda geçiriyor


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün depremde hasar gören Malatya'yı ziyaret etti. Geceyi çadırda geçireceği öğrenilen Kılıçdaroğlu, adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Malatya'ya giderek incelemelerde bulundu.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, geceyi çadırda geçireceğini açıkladı.

FOX TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Altı liderin çıktığı yolculuk sıradan değildi. Türkiye'nin geleceği açısından sorumluluk yüklüyordu. Demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak için bir araya geldik. Bir yılı aşkın süre çalıştık. Anayasa, mutabakat metnini çalıştık. 

Uzun bir süreç. Son süreçte aday belirlenmesi gerekiyordu. O konuda da tartışmalar olduysa da siyaset kültürü açısından olağan karşılıyorum. Aslolan sonuç elde etmektir. Sonuçta bir araya geldik, uzun ve nitelikli bir tartışma oldu. Aday konusunda görüş birliği sağlandı, yol haritası metni hazırlandı. Kamuoyuyla paylaştık. Aynı zamanda aday olarak da benim ismim geçti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu benim adaylığımı açıkladı. Aldığımız kararın önemli olduğuna inanan birisiyim. Karamsar bir tablo vardı. Bu bürokrasiye, iş dünyasına yansıyordu. Türkiye demokrasisi gelişmiş ülke olmak durumundaydı. Demokrasi konusunda işlev yüklenmesi kanısındaydık. 

Genel Merkez'e gittiğimde, kalabalık bir grup bekliyordu. Orada iki arkadaşımla beraber, inşallah onlar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar. Vatandaşlarımızın huzuruna çıktık, orada da kısa bir konuşma yaptım. Eve gittim, eşim de oradaydı. Genel Merkez çalışanları başta olmak üzere herkeste heyecan vardı. Ben heyecanımı dışa yansıtan birisi değilim, daha sakinim.

Çok önemli bir görev üstlendiğimin farkındayım. Önemli görevin çok zor olduğunun da farkındayım. Tabii sadece ben değil, yardımcı arkadaşlar da üstlendiler. Kararlılıkla, azimle, tercihlerimizi ülkeden yana vatandaştan yana kullanırsak, aşamayacağımız sorun yok. Bir araya geldiğimizde hedefimiz ülkemiz olduktan sonra anlaşamayacağımız hiçbir konu olacağını sanmıyorum. Sorunların bir kısmı kısa bir kısmı uzun vadelidir. Yetkin kadrolara ihtiyacımız var. 

Evde çok fazla siyaset konuşan birisi değilim. Oğlum, kızlarım açtı, inşallah başarılı olursunuz diye. Hayırlı uğurlu olsun dedim. 

Deprem bölgesi hiç aklımdan çıkmadı, hiç unutmadım. Tüm belediye başkanlarımız çalışıyorlar. Her bölge başkanlarımızın eş güdümünde. Dolayısıyla Ankara'da bulunduğum sürede de arkadaşlarımız kendi sorumlu olduğu illere hizmet götürüyordu zaten. Depremin ikinci günü geldim, Hatay'a üç kez gittim. Burada kalma kararı, Kahramanmaraş'ta yarın değişik yerlere gideceğiz. Büyük kayıpların yaşandığı ilçelere ve merkeze.

Depremzedeleri görüyoruz. Çocuklara hayran olmamak mümkün değil. Geldiler, kucaklaştık. Çadırlarına gittim, gayet eğleniyorlar. Her çadırda bir psikoloğun olmasına inanıyorum. Burada eğitim gören çocuklarımıza destek verecek psikolog görevlendirilse daha iyi olabilir. Nedense bu konuda sağırlar. 


Malatya merkezde iş dünyasıyla görüştüm. Depremzedelerin çaylarını içtim, dertlerini anlattılar, hala sıkıntılar var."
 

Son Güncelleme: 11.03.2023 00:32
Anahtar Kelimeler:
ChpKemal KılıçdaroğluDepremDeprem BölgesiMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim 2023 14 Mayıs'ta | Türkiye seçim havasına girdi
Seçim 2023 14 Mayıs'ta | Türkiye seçim havasına girdi
Çiftçinin tarlasına çökme planı
Çiftçinin tarlasına çökme planı
Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı | 84 milyon aday
Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı | 84 milyon aday
Ersan Şen canlı yayında 'Adayım' dedi, Akşener aradı
Ersan Şen canlı yayında 'Adayım' dedi, Akşener aradı
Depremin yıkımını, acılarını Akşener unutturdu
Depremin yıkımını, acılarını Akşener unutturdu
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener sonrası anlamlı açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener sonrası anlamlı açıklama
İYİ Parti Masa'dan kalktı mı?
İYİ Parti Masa'dan kalktı mı?
Altılı Masa Devrildi mi? | Akşener'den tarihi öneri
Altılı Masa Devrildi mi? | Akşener'den tarihi öneri
Kılıçdaroğlu - Akşener buluşmasında Mansur Yavaş detayı
Kılıçdaroğlu - Akşener buluşmasında Mansur Yavaş detayı
Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarladı | İndirin bunları
Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarladı | İndirin bunları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim