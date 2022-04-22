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Kılıçdaroğlu elektriği kesilen milyonlara seslendi

Faturasını üç ay önce ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bugün elektriği kesildi. Karanlıkta kalan Kılıçdaroğlu 4 milyon insanın sesini duyurdu.

22 Nisan 2022 Cuma 01:05
Kılıçdaroğlu elektriği kesilen milyonlara seslendi

Kılıçdaroğlu elektriği kesilen milyonlara seslendi

3 yıl içinde evde kullanılan elektriğe yüzde 400 zam yapan AKP iktidarını sert bir dille eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde basın toplantıbı düzenledi. Faturasını ödemediği için elektriğinin kesildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu 4 milyon vatandaşın elektriğinin kesik olduğunu belirterek AKP sonrası için önemli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, kesintinin ardından karanlıkta basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, "Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. İşte ben bu aç gözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemin sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir" dedi.


Yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki gösteren ve 'Erdoğan düzenlemeyi geri çekene kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini' açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği bugün kesilmişti.

CHP Lideri, elektriğinin kesilmesi sonrası saat 21'i işaret ederek açıklamaya yapacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, yaşananları anlatmak için saatler 21'i gösterirken; kameraların karşısına geçti.


Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:Milyonlar faturalarını ödeyemecek hale geldi.
 

Zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale getirildi. Bu zenginler servetlerinin yüzde 1'ini paylaşsalar bütün çocukların eğitim masrafları karşılanır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sistem miladi doldurdu. İmkansız görünen düşüncelerin zamanı gelmiştir.
Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. İşte ben bu aç gözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemin sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir.

"KARANLIKTA OTURACAĞIM"

Neoliberalizmin sonu gelmiştir.

İşte ben bu aç gözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemin sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir.
Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım. Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlarda halkları için harekete geçsinler.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Erdoğan'a sesleniyorum enerjiye yaptığın zamları geri çek. KDV'yi sıfırla. Kimse merak etmesin karanlıkları aydınlığa çıkaracağız. ''

İKİNCİ AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından evinin bahçesine çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Kılıçdaroğlu,

Bu bütün dünyanın temel sorunu. Kimsenin doğalgazı elektriği kesilmesin. Bu eğer bir hak ise devletlerin bu hakkı teslim etmesi gerekir. Neoliberal politikalar Türkiye'yi de dünyayı da başka bir yere götürdü.
6 kişinin geliri dünya nüfusunun yarısına tahsil edilebilirse dünyadaki bütün çocuklarının eğitim masrafları karşılanabilir. 

"ELEKTRİĞİ KESİLEN AİLELERİ ZİYARET DE EDECEĞİM"

Elektriği kesilen 4 milyon kişinin sesi olmak gerekiyordu. Elektriği kesilen aileleri ziyaret de edeceğim. Ben elektrik faturamı ödeyebilirim. Sorun düşük gelirli ailelerin yaşadığı dram.
Kesilmesini bekliyorduk.
Rakamların hiçbir önemi yok ben zaten ödeyebilirim aylığım yetiyor. Sorun 4 milyon kişinin elektriği kesiliyor.
Kaç abonenin elektriği kesildi açıklamıyorlar. Korkan bir hükümet olmaz. Eğer bir hükümet korkuyorsa hatalı olduğunu biliyordur. 

KAMULAŞTIRMA MESAJI

Kamucu bir anlayışla yaklaşmak gerekiyor. Elektrik faturası öderken; karlarını, bunların gelecekte yapacakları yatırımları, kayıp kaçak bedelini ödüyoruz.
Elektrik dağıtım şirketleri taahhüt ettikleri yatırım yaptılar mı, soruyorum. Eğer yapmış olsalardır Isparta'da yaşananlar olmazdı. 

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Son Güncelleme: 22.04.2022 01:16
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluChpElektrik
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