Kılıçdaroğlu Erdoğan ve Soylu'ya yüklendi | 'Yalan söylenidiniz'



Mersin'de bir polis memurunun şehit düştüğü hain saldırıyı CHP ile ilişkilendirmeye çalışan iktidarın kurduğu kumpas, aradan 24 saat geçmeden çöktü. 1 polis memurunu şehit eden saldırganların kimliğini açıklarken teröristlerden birininin CHP tarafından 10 yıl önce gazeteci olarak sahiplenildiğini iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kamuoyuna yanlış bilgi verdiği ortaya çıktı.

İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2022

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de bir polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist olarak Dilşah Ercan ismini açıklayan İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilginin doğru olmadığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı.



AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz.

Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!”