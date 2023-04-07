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Kılıçdaroğlu | Ey çeteler! Bay Kemal asla yolundan dönmez

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan 13. Cumhurbaşkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çetelerle mücadeleyi konu alan reklam videolarının bazı kanallarında yayınlanmasının engellendiğini söyledi.

07 Nisan 2023 Cuma 21:35
Kılıçdaroğlu | Ey çeteler! Bay Kemal asla yolundan dönmez

Kılıçdaroğlu | Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez." notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun ilk videosunun ardından bazı kanallarda  yayınlanmayan reklam videoları sosyal medya kullanıcıları ile paylaşıldı. Video 3 dakikada 10 bin kişi tarafından izlenerek yeni bir rekor kırdı. 

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlenirken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez" notuyla bir video yayınladı. V

Videoda 'beşli çete'ye seslenen Kılıçdaroğlu, 418 milyar dolar konulu bir reklam hazırladıklarını ancak bunun televizyon kanalları tarafından yayınlanmadığını ifade ederek "418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı. Bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Kimlere haber uçurduklarını biliyoruz. Ey çeteler, ey halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar, ben sizden mi korkacağım? Ben ölümü göze almışım."

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Son Güncelleme: 07.04.2023 21:58
Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakıChpKılıçdaroğlu
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