Kılıçdaroğlu, İngiltere'den 'O sokak'tan seslendi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına? Bakın ey çeteler! Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım."

Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kılıçdaroğlu, Londra Chelsea’dan çektiği bir videoyu paylaşarak yurtdışına kara para kaçıran 'çetelere' seslendi. Kılıçdaroğlu, “Bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler, gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki ‘Bay Kemal’ler iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun’. Bakın ey çeteler. Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi” dedi.



Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu gece CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile Londra’da hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımına, “Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere” notunu düşerek yurttaşlara saat 22 için randevu verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?” sorusunu sorarak bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an” ifadelerini kullandı.

“Sevgili halkım biliyorsunuz bu aralar ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem, birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York'taki gökdelenlerde, bazen Man Adası'ndaki banka hesaplarında” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“TÜRKİYE’DEN KARA PARASINI KAÇIRAN ÇETELER, GAYRİMENKULLERİNİ TEK TEK BU SEMTE DİZDİLER”

Sevgili halkım. Biliyorsunuz bu aralar ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York’taki gökdelenlerde, bazen Man Adası’ndaki banka hesaplarında. Ama aile demişken bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler, gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki ‘Bay Kemal’ler iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun’. Bakın ey çeteler. Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum.

“HAZİNEMİZİN BİR KURUŞUNU DAHİ YANINIZA BIRAKIRSAM NAMERDİM”

Önce kara parayı Türkiye’ye sokuyorsunuz. Yıkayıp, paklayıp günlerce aklıyorsunuz. Sonra dışarı geri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne ala dünya değil mi? Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi.

“BU SEÇİMDE İKİ TÜRKİYE VAR ÖNÜNÜZDE. BİRİNİ SEÇECEKSİNİZ”

Bakın sevgili halkım. Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde. Birini seçeceksiniz. İlki kara para ile beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımızaysa meth’in (metamfetamin), uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye. Diğer Türkiye ise temiz, teknolojik, iklim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evrenine yerleştiren yepyeni, pırıl pırıl, çok güzel bir Türkiye. O Türkiye’de baronlara yer yok. Mafyaya yer yok. Fotoromanlara da yer yok, olmayacak da zaten.

“SEVGİLİ GENÇLER. SİZİN İHTİYACINIZ OLAN PARAYI BULDUM”

İşte ben bu parlak Türkiye için dört gündür yatırımcılarla konuşuyorum. Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış, 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle, dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim. Gençler, sevgili gençler. Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz emin olun ve göreceksiniz güzel Türkiye’yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi. Haydi görüşürüz.

İNGİLTERE’Yİ SIK SIK “BEŞLİ ÇETE” İLE BİRLİKTE GÜNDEME GETİRİYORDU

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’den kamudan en çok ihale alan 5 şirketin sahiplerinin İngiltere’ye sermaye transferi yaptığını, buralardan gayrimenkul aldığını sık sık dl getiriyor.

Kılıçdaroğlu, Ağustos ayında Yalova’da yaptığı grup toplantısında bu konuyla ilgil olarak şunları söylemişti:

Ben sık sık beşli çetelerden söz ederim ve beşli çetelerin bu ülkeye açtığı felaketlerden de söz ederim. Beş şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. Başka bu işi yapacak adam yok mu bu memlekette? Bunlar mallarının ve paralarının büyük kısmını İngiltere, ABD'ye götürdüler. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu gelirse biz kurtaracağız. Sözüm söz tüyü yetmemiş yetimin hakkını savunacağım. Bunlara bir de gelir garantisi veriyorlar.

NEW YORK’TA DA VİDEO ÇEKİP ERDOĞAN AİLESİNE SESLENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 11 Ekim 2022 tarihinde de ABD gezisinde Boston’dan Washington’a giderken, gazetecileri atlatarak NewYork’a geçmiş, TÜRKEN Vakfı'nın Manhattan’daki gökdelen inşaatı önünde video çekip yayınlamıştı.

Kılıçdaroğlu o videoda da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; “Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım” diye seslenmişti.

"TEMİZ PARAYI SİZE MUTLAKA GETİRECEĞİM" DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu gündüz saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Hepinizin yeri girişim evleridir" çağrısının ardından bir çağrı daha yaparak gençlere seslenmişti.

Twitter hesabından "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı görüşmelere yönelik de bilgiler vermişti.

Londra'nın farklı bölgelerine yatırım yapan fonlarla görüşmeler yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Uyuşturucu baronları hiç yok" sözleriyle AKP'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim" demişti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"YATIRIMLAR SİZE YAPILACAK"

Bu sabah Londra’da halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız.

Çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Birazdan dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size, sizin için yapılacak.