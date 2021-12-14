Kılıçdaroğlu Kadıköy'de toplu açılış törenine katıldı



Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın ev sahipliği yaptığı ve Kadıköy’ün geçmişi, bugünü ve geleceği başlıklarıyla yaptığı sunumuyla başlayan programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Odabaşı’nın eşi Rojvan Odabaşı, Kadıköy geçmiş dönem belediye başkanları Cengiz Özyalçın, Selami Öztürk, Aykurt Nuhoğlu, CHP’li belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

Kadıköy Belediyesi’nin Koşuyolu mahallesinde bulunan yeni tiyatro binası Alan Kadıköy’de gerçekleşen törende CHP lideri Kılıçdaroğlu, katılımcılarla birlikte önce XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021 Papko – Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu sergisini gezdi. Sergide Türk resim sanatının önde gelen 20 sanatçısının 182 eseri yer alıyor. Sergi gezisinin ardından program Başkan Odabaşı’nın sunumuyla başladı. Odabaşı yaptığı açılış konuşmasında sürdürülebilir kalkınma ve dirençli bir kent yaratma hedeflerinden bahsetti ve geçmişten gelen ilkelerle bugün yaptıkları hizmetleri anlattı.

Kadıköy’ü Geleceğe Hazırlıyoruz sloganıyla gerçekleşen programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında “Kadıköy Belediye Başkanımız o kadar güzel şeyler anlattı ki, gelip Kadıköy'e mi yerleşsek diye düşündüm.” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“KADIKÖY’ÜN VE CHP’Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ BİLİYORUZ”

“Kadıköy’ün ve CHP’li belediyelerin geçmişte ihmal edildiğini biliyoruz, ama önemli olan şu, belediyeler arasında ayrım yapmaksızın bütün İstanbullulara hizmet eden bir anlayışın egemen olmasıdır. Gönül ister ki, siyasal iktidarın belediye başkanları arasında ayrım yapmadan kente hizmet eden belediye başkanlarının önündeki engelleri kaldırması. Bu anlayışla yola çıkabilirsek emin olun çok şey değişir. Ben şunu da görebiliyorum, belediye başkanlarımızın önlerine konulan engelleri belediye başkanlarımız şikayet konusu yapmadan aşabiliyor. Ve aşıyorlar. Halkla kucaklaşabiliyorlar.”

Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında karşılaştıkları zorluklar ve adaletsizliklere vurgu yaptı. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“BİR TAKIM ENGELLEMELERLE KARŞILAŞIYORUZ”

“Başkanımız güzel bir Kadıköy özeti yaptı, heyecanla dinledik. Hem yine bir siyasi yol arkadaşlığıyla dinledim, aynı zamanda yine bir Kadıköylü olarak dinledim, elbette beraber görev yaptığımız belediye başkanı olarak da dinledim. Bunlar güzel ama bir yandan da bir takım engellemelerle karşılaşıyoruz. Örneğin Büyükşehir Belediyesi olarak bizde de yüzelli beş yüz gündür beklediğimiz kurul onayları söz konusu. İnsan ayırt etmeksizin, herkese eşitlikçi bakan ve herkesin hizmetinin önünü açan bir görev yapma anlayışıyla bütün arkadaşlarımın görevlerini yapacağına inanıyorum.” dedi.

KADIKÖY’Ü GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuşmasına şu sözlerle başladı: “Yeri geldi Fikirtepe Kentsel Dönüşümü için mücadele verdik. Yeri geldi kaçak park yaptık, bütün engellemelere rağmen oralara çocuk tiyatrosu götürdük. Yeri geldi bakanlıklarla karşı karşıya geldik. Yeri geldi Söğütlüçeşme için mücadele verdik. Eski yönetimler tarafından sırf Kadıköy’ü cezalandırmak için tamamlanmayan projeleri hızla bitiren Büyükşehir Belediye Başkanımız gibi biz de doğru bildiğimizin peşinden gittik.” Odabaşı konuşmasında ilçeye değerli katkılar sunan geçmiş dönem belediye başkanları Cengiz Özyalçın, Selami Öztürk ve Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

KENT YOKSULLUĞUYLA MÜCADELE

“İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz maalesef kent yoksulluğunu hem yaydı, hem de derinleştirdi. Bizler artık derin yoksulluktan, yokluktan bahseder olduk. Bu kapsamda sosyal yardımlar konusunu gıda otomatları, gezici aşevleri gibi hizmetlerle çeşitlendirmek çok önemli. Biz kent yoksulluğu ile mücadeleye sadece sosyal yardım çerçevesinden değil fırsat eşitliği çerçevesinden de bakıyoruz. Aynı ilçede yaşayan vatandaşlarımıza fırsat eşitliği yaratıyoruz. Buradan hareketle biz mücadele alanımız içerisine eğitimi, kültür ve sağlık hizmetlerini de koyduk. Bu yüzden açıyoruz kreşleri, kursları, kütüphaneleri. Bu yüzden pandemi patladığı an çocuklarımız uzaktan eğitimden yararlanabilsin diye bilgisayar dağıtım seferberliğini Türkiye’de ilk biz başlattık. Bu yüzden Kalamış’ın orta yerine kurduğumuz Buz pistinde herkesten önce dezavantajlı gruplar kaysın diye ilçenin her noktasından otobüsler kaldırıyoruz. Bu yüzden sağlık merkezlerini çoğaltmakla kalmıyor, alzheimer merkezi sayımızı artırıyor, hatta patili dostlarımızı da düşünüyor ve hayvan hastanesi de açıyoruz.”

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI ŞART”

Kadıköy’de kadınların, yaşamın her alanında yer alabilmelerini sağlamak, onları güçlendirmek bizim temel hedefimiz. Hatta iddiamız şu: Toplumun daha istikrarlı ve adil olması, kalkınma ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tutturulması, güçlü ekonomiler inşa etmek, gerçek anlamda toplumsal barışın sağlanması için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması şart. Bir yandan kadınlarımızı güçlendirirken maalesef ki bir yandan da Türkiye gerçeği ile mücadele ediyoruz. Kadına karşı şiddet… Türkiye’de ilk kez, ‘Kadın Yaşam Evi’ projesini gerçekleştirdik. Şiddet mağduru annelerin 12 yaşından büyük erkek çocukları veya özel gereksinimi olan çocukları ile birlikte kalabileceği Kadın Yaşam Evlerini kurduk.”

“PARİS İKLİM ANLAŞMASINDA AVRUPA KENTLERİ İLE YARIŞIYORUZ

“Paris İklim Anlaşması’nın şartlarını hükümet sözleşmeyi imzalamadan önce yerine getirmeye başlamıştık. Bu konuda Avrupa kentleri ile yarışıyoruz. İklim Adaptasyon Eylem Planımız var bizim. Kurumsal Sera Gazı Salımlarını Hesaplayan sistemler kurduk. Yeni binalar için yağmur suyu toplama mecburiyetini ilçe meclisinden geçirdik. Güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Hava koridorları yaratıyoruz. Çevre İzleme ve Uyarı Sistemimiz var. Kent bostanlarımız var. Atıksız yaşam bizim için bir yaşam felsefesi. Hatta bu konudaki kararlığımızı göstermek için şu an görev yaptığımız Kadıköy Belediye binasının yerini yeşil alan yapmayı vaat ettik. Bunlar Kadıköy’ü geleceğe hazırlayan hizmetlerimizden sadece birkaçı.”

“KADIKÖYLÜLERİN MUTLU BİREYLER OLMALARINI AMAÇLIYORUZ”

Kadıköy, kültür sanatın başkenti ve her zaman da öyle olacak. Her geçen gün daha çok kültür mekanı, daha çok proje karşılıyor bizi. Biz insanların kendi potansiyellerini gerçekleştirecekleri, kültüre doyacakları bir Kadıköy hayal ediyoruz. Ama bundan ibaret değil. Nazım Hikmet “Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde onurlu yaşamaktır” diyor. Biz de Kadıköy’de yaşam kültürü denince Kadıköylülerin yaşama katılmalarını, karar süreçlerinde rol almalarını, aktif yurttaş olmalarını sağlayacak mekanizmaların kurulmasını da anlıyoruz. Kültür, sanat, spor olanaklarından yararlanmalarını… Bireysel gelişimlerini desteklemeyi… Sağlıklı ve maalesef bugünün Türkiye’sinde pek rastlayamadığımız bir şekilde mutlu bireyler olmalarını amaçlıyoruz.