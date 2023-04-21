Kılıçdaroğlu | Kimsenin gücü Diyanet'i kapatmaya yetmez



Türkiye ilk kez, tarihi bir camii avlusunda düzenlenen mitingde, muhaliflerini yuhalatan parti genel başkanına tanıklık etti. İbadethanelerin siyasetin kirli tartışmalarından bir asıra yakın süredir özen gösteren siyaset geleneği, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın hırsına yenik düştü. Bir grup AKP'linin doldurduğu tarihi Sultanahmet Camii avlusunda CHP'nin Diyanet işleri başkanlığını kapatacağını söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu taraftarlarına yuhalatırken, bu çirkinliğe ilk cevap gecikmedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “” iddiasına, “” diye tepki gösterdi.



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez” diye yanıt verdi.