Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kılıçdaroğlu | Kimsenin gücü Diyanet'i kapatmaya yetmez

Sultanahmet Camii avlusunda Cuma namazı kılmaya gelen bir grup AKP'liye muhalefeti yuhalatan Erdoğan'a, CHP'den yanıt geldi. Kılıçdaroğlu "O kurumu CHP kurdu. Kapatmaya da kimsenin gücü yetmez" dedi. 

21 Nisan 2023 Cuma 16:44
Kılıçdaroğlu | Kimsenin gücü Diyanet'i kapatmaya yetmez

Kılıçdaroğlu | Kimsenin gücü Diyanet'i kapatmaya yetmez


Türkiye ilk kez, tarihi bir camii avlusunda düzenlenen mitingde, muhaliflerini yuhalatan parti genel başkanına tanıklık etti. İbadethanelerin siyasetin kirli tartışmalarından bir asıra yakın süredir özen gösteren siyaset geleneği, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın hırsına yenik düştü. Bir grup AKP'linin doldurduğu tarihi Sultanahmet Camii avlusunda CHP'nin Diyanet işleri başkanlığını kapatacağını söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu taraftarlarına yuhalatırken, bu çirkinliğe ilk cevap gecikmedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez” diye tepki gösterdi.


Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez” diye yanıt verdi.

Bay Kemal gençlere seslendi | Kul hakkı yemem, harama el uzatmam
Bay Kemal gençlere seslendi | Kul hakkı yemem, harama el uzatmam
İmamoğlu | Vatandaşlık sattığınız kişiler mafya çıkıyor!
İmamoğlu | Vatandaşlık sattığınız kişiler mafya çıkıyor!
Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu izlenme rekoru kırdı
Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu izlenme rekoru kırdı
Kılıçdaroğlu | Ey çeteler! Bay Kemal asla yolundan dönmez
Kılıçdaroğlu | Ey çeteler! Bay Kemal asla yolundan dönmez
DSP teşkilatları ayaklandı | Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
DSP teşkilatları ayaklandı | Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan AirFryer ile yemek tarifi istediler
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan AirFryer ile yemek tarifi istediler
Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı açtı, paraya kıydı, 5 renkli tripod aldı
Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı açtı, paraya kıydı, 5 renkli tripod aldı
Kartal İmam Hatip'li gençlerden Kılıçdaroğlu sesleri
Kartal İmam Hatip'li gençlerden Kılıçdaroğlu sesleri
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluChpDiyanetErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, muhalefeti cami avlusunda yuhalattı
Erdoğan, muhalefeti cami avlusunda yuhalattı
TRT World yazarından utanmaz sözler
TRT World yazarından utanmaz sözler
Bay Kemal gençlere seslendi | Kul hakkı yemem, harama el uzatmam
Bay Kemal gençlere seslendi | Kul hakkı yemem, harama el uzatmam
İmamoğlu | Vatandaşlık sattığınız kişiler mafya çıkıyor!
İmamoğlu | Vatandaşlık sattığınız kişiler mafya çıkıyor!
Meral Akşener'den Sinan Ateş çıkışı | Hesabını soracağım
Meral Akşener'den Sinan Ateş çıkışı | Hesabını soracağım
Karaca | Oy vermeye giderken çocuklarınızın gözünün içine bakın
Karaca | Oy vermeye giderken çocuklarınızın gözünün içine bakın
Gökhan Zan’dan “Hatay” sözü | Hatay'ı yeniden yaşatacağım 
Gökhan Zan’dan “Hatay” sözü | Hatay'ı yeniden yaşatacağım 
Akşener, Muhammed Yakut'un videosundan örnek verdi
Akşener, Muhammed Yakut'un videosundan örnek verdi
Meral Akşener'den o soruya çok sert yanıt geldi
Meral Akşener'den o soruya çok sert yanıt geldi
Düşmanlığıyla övünen Şenocak'a İslam'ı böyle savundu
Düşmanlığıyla övünen Şenocak'a İslam'ı böyle savundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim