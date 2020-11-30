Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran zanlı olayları unutmuş
Tüm Türkiye unutmadı, bir ülkenin Ana Muhalefet Partisi liderine, üstelik şehit cenazesinde linç girişiminde bulunanların yargılandığı davada, yumruk atan zanlı Osman Sarıgün kendini savunurken 'Olayların nasıl geliştiğini unuttum' dedi. Türkiye'de infiale neden olayın ardından kutuksuz olarak yargılanan sanıklardan sembol isim Osman Sarıgün, bir yıl önce yaşanan olayların ardından iktidara yakın medya tarafından adeta kahraman ilan edilmişti. Çirkin saldırıyı MHP kınamak yerine taltif eden açıklamalarda bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin 36 sanığın yargılanmasına başlandı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün, olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde yapılan saldırıya ilişkin 36 sanığın yargılanmasına başlandı.
'NASIL OLDUĞUNU UNUTTUM'
Aralarında Osman Sarıgün'ün de bulunduğu 36 sanığın, Çubuk 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmalarına başlandı. Duruşmayı çok sayıda CHP’li milletvekili izlerken, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin özeti okundu.
Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan sanık Osman Sarıgün, savunmasında olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi.
Daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadelerini tekrarladığını belirten Sarıgün, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediğini belirtti. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.