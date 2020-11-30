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Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran zanlı olayları unutmuş

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırarak Türkiye'yi kaosun eşiğine sürükleyen yumrukçu Osman Sarıgün mahkemede 'Olayların nasıl olduğunu unuttum' dedi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:26
Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran zanlı olayları unutmuş

Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran zanlı olayları unutmuş

Tüm Türkiye unutmadı, bir ülkenin Ana Muhalefet Partisi liderine, üstelik şehit cenazesinde linç girişiminde bulunanların yargılandığı davada, yumruk atan zanlı Osman Sarıgün kendini savunurken 'Olayların nasıl geliştiğini unuttum' dedi. Türkiye'de infiale neden olayın ardından kutuksuz olarak yargılanan sanıklardan sembol isim Osman Sarıgün, bir yıl önce yaşanan olayların ardından iktidara yakın medya tarafından adeta kahraman ilan edilmişti. Çirkin saldırıyı MHP kınamak yerine taltif eden açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin 36 sanığın yargılanmasına başlandı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün, olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde yapılan saldırıya ilişkin 36 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hakkari'de Irak sınırında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı (26) için 21 Nisan 2019 tarihinde Çubuk'ta düzenlenen cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi. Törene katılan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'na yumruk ve sopayla vurmaya çalıştı, tekme savurdu. Osman Sarıgün'ün, Kılıçdaroğlu'na yumruk vurması cenazede çekilen görüntülere de yansıdı.

'NASIL OLDUĞUNU UNUTTUM'

Aralarında Osman Sarıgün'ün de bulunduğu 36 sanığın, Çubuk 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmalarına başlandı. Duruşmayı çok sayıda CHP’li milletvekili izlerken, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin özeti okundu.

Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan sanık Osman Sarıgün, savunmasında olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi.

Daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadelerini tekrarladığını belirten Sarıgün, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediğini belirtti. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

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