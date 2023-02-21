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Kılıçdaroğlu'ndan defter tutan Bahçeli'ye jet yanıt

Vatandaş deprem bölgesinde 15 gündür çadır beklerken, yardım isteyen yurttaşlar ile sorunları anlatan gazetecileri hedef alan Bahçeli'ye sert cevap;

21 Şubat 2023 Salı 11:47
Kılıçdaroğlu'ndan defter tutan Bahçeli'ye jet yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan defter tutan Bahçeli'ye jet yanıt 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tek tek not aldığımız bilinmelidir" sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.


Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Deprem
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