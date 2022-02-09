Kılıçdaroğlu'ndan elektrik faturaları için halka çağrı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli bir konuyu açıklayacağını duyurmuştu.

"Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşım sonrası saatler 22:00'ı gösterdiğinde yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu yeni videosunu "Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti?

Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…" notu ile paylaştı.

"Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim, Saray'a "fon oluştur" diye defalarca çağrı yaptığım, kara kış şartları ve elektrik faturalarıyla ilgili bazı ivedi çözümleri sizlerle paylaşacağım.

Çok zor zamanlardan geçtiğimizi biliyorum. Sevgili yurttaşlarım durumun buraya gelmemesi için bu vurdumduymazlara aylarca seslendim. Bu saraylılar, temel bir insan hakkı olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor.

Beşli çeteyi oraya da soktu

Tüm bu durumun kökeninde hep aynı hikaye yatıyor. Elektrik özelleştirmelerine bakacak olursanız. Çoook tanıdık isimleri orada da görürsünüz. "Beşli Çete"yi oraya da soktu Erdoğan. O çete ne yaptı? Soydu süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye. Ama çok isterlerse onu da anlatırız.

Ne yapılıyor bu paralarla? Size son videomda on binlerce trollden söz ettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim vakfı maskeli paralel yapılardan bahsettim. Saraylı hayatından bahsettim. İşte bu paralar sizin cebinizden ödeniyor sevgili halkım. Eskiden de öyleydi ama şimdi tek bir farkla: Artık kasa ekside...Elinizdeki avucunuzdakini artık çok hızlı bir şekilde almak zorundalar. Bundan dolayı bu kadar agresif bir şekilde üstünüze geliyorlar. Tekrar ediyorum: Kasa artık ekside. Sizden alınması gereken para artık, unutmayın, kuru ekmek paranızdır.

Elektrik veremediler koca şehre

Peki sonuç: Bakın Isparta günlerce dondu. Elektrik veremediler koca şehre. Bakın orada hangi çetenin hangi çetenin varolduğuna. Bu çeteler altyapıyı kışa hazırlamadıkları gibi Isparta'ya giden yollar da onların olduğu için yolları da açmadılar.

"Bıkmadılar algıcılıktan"

Bu arada yeni altın hareketlerini de bekleyin. Sizi soyup soğana çevirirlerken; bir iki algı manipülasyonu adımını da Erdoğan'a aktaracaklar bugünlerde. Güya büyük lider Erdoğan, müdahale edecek bu gidişata.

Fon için artık çok geç. Artık hızlıca kan kaybını durduracak önlemler alınmalı. Elektrik faturaları üzerinde iki çeşit vergi var: yüzde 5 elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, yüzde 18 KDV. Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantajı olacak.

Buradan saraya seslenmek istiyorum. Derhal, KDV'yi yüzde 1'e indirin. Senden bir çözüm beklentimiz yok, sen bizi dinle kanamayı durdur gerekeni biz zaten iktidara gelince yapacağız.

Ayrıca 31 Aralık gecesi imzaladığın elektrik zamlarını da geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç.

@RTErdogan yazın İBAN numaranız ile birlikte faturanız gönderin

Bir de pandemide İBAN vermesini biliyorsun, bu kez de halk zorda. Halkımıza çağrı yapıyorum: @RTErdogan yazın İBAN numaranız ile birlikte faturanız gönderin, hatta bir de etiket ekleyin: #Sırasende . Çünkü bu kez sıra kendisinde. "