Kılıçdaroğlu'ndan organize suç örgütü liderine sert tepki

Deprem felaketi sonrası bölgeye zamanında ulaşamayan hükümete yönelik eleştiriler artarken, son günlerde Süper Lig karşılaşmalarında yükselen tepkilere eski organize suç örgütü liderlerinden Alaattin Çakıcı'nın tehditkar sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'hükümet istifa' sloganları atanları tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya seslenerek "Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun." ifadelerini kullandı.

Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 27, 2023

Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 27, 2023



Bahçeli'nin özel teklifi ile özel af ve sağlık raporu ile cezaevinden çıkarılan Alattin Çakıcı daha önce de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça yazdığı bir mektupla tehdit etmişti.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isim vermede Alaattin Çakıcı'ya seslendi. Çakıcı'nın 'tehdit mektubu'nu hatırlatan Kılıçdaroğlu "Hepinizle hesabımız var" diyerek şunları kaydetti:

"Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?

NE OLMUŞTU?

Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun."

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmalarında tribünlerden gelen “Hükümet istifa” seslerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakınlığıyla bilinen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’dan tehdit gelmişti.

Çakıcı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son yüzyılın en büyük doğal afeti ülkemizde yaşanmıştır. Sayın devlet başkanımız, devletimizin tüm birimlerini, milletimizle birlikte genel başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ devlet ve millet ile el ele anında müdahale edilmiştir.....

Fenerbahçe tribününde başlayan dozunu arttıran bir gün sonra Beşiktaş- Antalyaspor maçında Antalyaspor tribününde devam ihanetlerini devam ettirmişlerdir. Beşiktaş Çarşı grubu bu duruma müdahale etmiştir. Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım. Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar."