Kılıçdaroğlu'ndan saat 22.00 mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere” dedi.
Sevgili Halkım,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2022
Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...
“Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere” dedi.