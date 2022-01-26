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Kılıçdaroğlu'ndan saat 22.00 mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00'de açıklama yapacağını söyledi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 18:18
Kılıçdaroğlu'ndan saat 22.00 mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan saat 22.00 mesajı


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22.00’de önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere” dedi.

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ChpKılıçdaroğlu
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