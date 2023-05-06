Kılıçdaroğlu'ndan uluslararası projeye Doğu Türkistan vurgusu





Çin yönetiminin asimile etmek için dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Doğu Türkistan'daki zulme karşı, adeta ilk uyarı niteliğini taşıyan yeni proje duyurusunda, Türkiye'nin doğu ile batkı arasırdaki yeni İpek Yolu vurgusu vardı.

Twitter hesabından yeni İpek Yolu ile birlikte Türkiye ile Türk Dünyası arasında daha sağlıklı ilişkiler kurulacağını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu "Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Ben doğu-batı ayırmam, Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum" sözleri, yıllardır 'Türk' kavramını unutan AKP, MHP ve diğer bazı muhafazakar partileri de soğuk duş etkisi yarattı.

Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu. pic.twitter.com/MXxYUWezxy — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 6, 2023



CHP lideri beklenen açıklamayı yaptı.

'nın Cumhurbaşkanı adayı veGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye’yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

İpek Yolu'nu yeniden canlandıracaklarını ve Çin ile Türkiye'yi bağlayacak otoban açacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu, videoda şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, sevgili gençler. 'Millet İttifakı Batı yanlısı' iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşadursunlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler batıyı, doğuyu ne kadar umursuyormuşum. Ben doğu-batı diye ayırmam. Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje, Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu.

"5 BİN 500 KM UZUNLUĞUNDA OLACAK"

Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli kara yolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 km uzunluğunda olacak.

Şimdi düşünün, Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak, İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak ve Çin'in koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak."