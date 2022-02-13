Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları çöpe atıldı iddiası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı İzmir ziyaretine ilişkin afişlerin, AKP'li Bergama Belediyesi tarafından toplatıldığı iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı İzmir ziyaretine ilişkin afişlerin, AKP'li Hakan Koştu'nun başkanı olduğu Bergama Belediyesi tarafından toplatıldığı öne sürüldü.
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Bergama Belediyesi ise afişlerin zabıta tarafından toplatıldığı iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İzmir'de CHP İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca Metrosu'nun temel atma törenine katılacak.