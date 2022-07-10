Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kılıçdaroğlu | O bebekler Suriye'ye geri dönmeli!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli sayısını açıklamasının ardından, CHP lideri Kıçıldaroğlu cevap verdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında Suriyeli'lerin ülkesine dönmesini istedi.

10 Temmuz 2022 Pazar 21:18
Kılıçdaroğlu | O bebekler Suriye'ye geri dönmeli!

Kılıçdaroğlu | O bebekler Suriye'ye geri dönmeli!


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu büyük bir zenginliktir" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu bebekler yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir" dedi.


İstanbul Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) bayramlaşma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada göçmenlerle bayramlaştı.

Soylu, mültecilerle ilgili kendisine gelen eleştirilere de tepki gösterdi. Soylu, "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu açıklamasına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için evlatları vatanına dönmelidir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"700 bin Suriyeli bebek doğmuş ülkemizde. Allah uzun ömürler versin hepsine. Biz meseleye ülkemizin geleceği gözüyle bakıyoruz. Evet, her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir. Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu. Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile, bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler."

ÜMİTÖZDAĞ DA, KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Zafer Partisi Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ sosyal medyadan bir açıklama ile cevap verdi

Son Güncelleme: 10.07.2022 21:32
Anahtar Kelimeler:
SuriyeliChpSoyluKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altılı masa beşinci kez toplandı: Liderlerden ortak açıklama
Altılı masa beşinci kez toplandı: Liderlerden ortak açıklama
AKP'li başkan, AKP'li Meclis üyesinin konuşmasını engelledi
AKP'li başkan, AKP'li Meclis üyesinin konuşmasını engelledi
Külliye'de Suudi üstündür şarkısı yargıya taşındı
Külliye'de Suudi üstündür şarkısı yargıya taşındı
Sendika lideri, açlık sınırı altında maaşı olumlu buldu
Sendika lideri, açlık sınırı altında maaşı olumlu buldu
Maaşının azlığından yakınan AKP'li vekil, huzur hakkıyla mutlu olmuş
Maaşının azlığından yakınan AKP'li vekil, huzur hakkıyla mutlu olmuş
Yeni asgari ücret açlık sınırı altında kaldı | 5 bin 500 TL
Yeni asgari ücret açlık sınırı altında kaldı | 5 bin 500 TL
Avanta burs skandalının kahramanları tazminat davası açtı
Avanta burs skandalının kahramanları tazminat davası açtı
Ziraat Bankası'nın Demirören'e verdiği kredi ne oldu?
Ziraat Bankası'nın Demirören'e verdiği kredi ne oldu?
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a NATO çıkışı | Gittin bastın imzayı, ne oldu?
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a NATO çıkışı | Gittin bastın imzayı, ne oldu?
AKP'den istifa eden kadın meclis üyesin | Ne hale geldiler?
AKP'den istifa eden kadın meclis üyesin | Ne hale geldiler?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim