Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kılıçdaroğlu, Peker'e benzetilen manşete yanıt verdi

Gaziantep gezisi sırasında otelde yaptığı açıklamayı 'Sedat Peker'li videolara benzeten Yeni Şafak'ın manşetine, CHP lideri'nden cevap gecikmedi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 17:27
Kılıçdaroğlu, Peker'e benzetilen manşete yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, Peker'e benzetilen manşete yanıt verdi

Sedat Peker'in iddialarını günlerce görmezden gelen iktidar yanlısı medya, konuyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden gündeme getirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep gezisi sırasında otelde yaptığı açıklamaya dair fotoğrafı kullanan Yeni Şafak, kendisini Sedat Peker'e benzeten iktidar yanlısı Yeni Şafak'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak'ın manşeti için, "Troll zekası ürünü" dedi.

Yeni Şafak, bugünkü manşetinde çete lideri Sedat Peker'in ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını yan yana koyup 'Peker'e özendi' başlığını attı. 

Yeni Şafak'ın manşetten verdiği habere Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

TROL ZEKASI ÜRÜNÜ

"Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü. Arka fonuna deniz kabuğu yerleştirdi demişler. Oysa ben Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim. Sevgili halkım bugün Antep’teyim. Troll algılarını yemeyin sakın. Sahadayım, halkımlayım"

O ELİ SIKMAKTAN ŞEREF DUYARIM


Bu arada Gaziantep'te esnafı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elleri kirli olduğu için uzattığı eli sıkmakta tereddüt eden torna ustası Ergün Hilaloğlu'na "Uzat, uzat o el emekçi eli. O eli sıkmaktan şeref duyarım" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya ile Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, Mavikent Sanayi Sitesi'ne geçti. Burada esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, bir işyerindeki konuşmasında, siyasetçinin temiz olması gerektiğini ve tek derdinin hizmet etmek olması gerektiğini belirtti.

Gaziantep esnaf ziyareti sırasında torna ustası Ergün Hilaloğlu elleri kirli olduğu için Kılıçdaroğlu’nın uzattığı eli sıkmakta tereddüt edince, Kılıçdaroğlu, “Uzat, uzat o el emekçi eli. O eli sıkmaktan şeref duyarım” dedi.

Kılıçdaroğlu, "Şu an esnafın büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyoruz. Sadece Gaziantep'te değil tüm Türkiye'de sıkıntı var. Eğer biz temiz siyaseti getirebilirsek, vatandaşın verdiği vergileri doğru yere harcarsak, bu memlekette işsizlik olmaz, esnaf kazanır ama Allah'ın izniyle çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 19.06.2021 18:56
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluChpYeni şafakSedat Peker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi'nde Asiltürk Çatlağı | Ayetli kurultay çağrısı
Saadet Partisi'nde Asiltürk Çatlağı | Ayetli kurultay çağrısı
BTP | Artık Almanlar bizi kıskanmayacak
BTP | Artık Almanlar bizi kıskanmayacak
Mansur Yavaş yönetiminden esnafa Lezzet Ankara desteği
Mansur Yavaş yönetiminden esnafa Lezzet Ankara desteği
Atatürk'e hakaretin kınanmasına AK Parti engeli
Atatürk'e hakaretin kınanmasına AK Parti engeli
MHP'nin istediği oldu, HDP'yi kapatma davası
MHP'nin istediği oldu, HDP'yi kapatma davası
Mamak Belediyesi'nde yolsuzluk istifası
Mamak Belediyesi'nde yolsuzluk istifası
Burhan Şeşen, TBMM'de sanatçılar için acil çağrıda bulundu
Burhan Şeşen, TBMM'de sanatçılar için acil çağrıda bulundu
BTP | Atatürk'e Kafir Diyen Kafirdir
BTP | Atatürk'e Kafir Diyen Kafirdir
CHP Su araştırmaları Komisyonu Ergene'ye gidiyor
CHP Su araştırmaları Komisyonu Ergene'ye gidiyor
Sedat Peker iddiaları | Bakan Soylu canlı yayında cevaplandırdı
Sedat Peker iddiaları | Bakan Soylu canlı yayında cevaplandırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim