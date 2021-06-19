Kılıçdaroğlu, Peker'e benzetilen manşete yanıt verdi

Sedat Peker'in iddialarını günlerce görmezden gelen iktidar yanlısı medya, konuyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden gündeme getirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep gezisi sırasında otelde yaptığı açıklamaya dair fotoğrafı kullanan Yeni Şafak, kendisini Sedat Peker'e benzeten iktidar yanlısı Yeni Şafak'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak'ın manşeti için, "Troll zekası ürünü" dedi.

Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü. Arka fonuna deniz kabuğu yerleştirdi demişler ???? Oysa ben Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim. Sevgili halkım bugün Antep’teyim. Troll algılarını yemeyin sakın. Sahadayım, halkımlayım. pic.twitter.com/mHdR1kznB1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 19, 2021

Yeni Şafak, bugünkü manşetinde çete lideri Sedat Peker'in ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını yan yana koyup 'Peker'e özendi' başlığını attı.

Yeni Şafak'ın manşetten verdiği habere Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

TROL ZEKASI ÜRÜNÜ

"Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü. Arka fonuna deniz kabuğu yerleştirdi demişler. Oysa ben Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim. Sevgili halkım bugün Antep’teyim. Troll algılarını yemeyin sakın. Sahadayım, halkımlayım"

O ELİ SIKMAKTAN ŞEREF DUYARIM



Bu arada Gaziantep'te esnafı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elleri kirli olduğu için uzattığı eli sıkmakta tereddüt eden torna ustası Ergün Hilaloğlu'na "Uzat, uzat o el emekçi eli. O eli sıkmaktan şeref duyarım" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya ile Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, Mavikent Sanayi Sitesi'ne geçti. Burada esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, bir işyerindeki konuşmasında, siyasetçinin temiz olması gerektiğini ve tek derdinin hizmet etmek olması gerektiğini belirtti.

Gaziantep esnaf ziyareti sırasında torna ustası Ergün Hilaloğlu elleri kirli olduğu için Kılıçdaroğlu’nın uzattığı eli sıkmakta tereddüt edince, Kılıçdaroğlu, “Uzat, uzat o el emekçi eli. O eli sıkmaktan şeref duyarım” dedi.

Kılıçdaroğlu, "Şu an esnafın büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyoruz. Sadece Gaziantep'te değil tüm Türkiye'de sıkıntı var. Eğer biz temiz siyaseti getirebilirsek, vatandaşın verdiği vergileri doğru yere harcarsak, bu memlekette işsizlik olmaz, esnaf kazanır ama Allah'ın izniyle çözeceğiz" ifadelerini kullandı.