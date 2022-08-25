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Kılıçdaroğlu | Sayın Nebati gece yarısı bana yazmışsın

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medyadan vatandaşlara yaptığı 'Ödemeyin' çağrısının ardından gece yarısı Nurettin Nebati'nin açıklaması, yandaş gazetelere manşet değiştirtti.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:02
Kılıçdaroğlu | Sayın Nebati gece yarısı bana yazmışsın

Kılıçdaroğlu | Sayın Nebati gece yarısı bana yazmışsın


Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'nun dün öğleden sonra yaptığı sosyal medya çağrısı yüzünden uykusuz kaldı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslenerek, "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir video paylaşarak yaptığı açıklamada sarf ettiği "Borçlarınızı ödemeyin" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda, bulunan Nebati, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yanıt verdi. "Gece gece panikle bana yazmışsınız" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..."

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NebatiKılıçdaroğlu
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