Kılıçdaroğlu | Sayın Nebati gece yarısı bana yazmışsın
Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'nun dün öğleden sonra yaptığı sosyal medya çağrısı yüzünden uykusuz kaldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslenerek, "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır" dedi.
Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım... https://t.co/mltLSfjzHx— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 25, 2022
KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yanıt verdi. "Gece gece panikle bana yazmışsınız" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..."