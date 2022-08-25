Kılıçdaroğlu | Sayın Nebati gece yarısı bana yazmışsın



Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'nun dün öğleden sonra yaptığı sosyal medya çağrısı yüzünden uykusuz kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslenerek, "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır" dedi.

Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım... https://t.co/mltLSfjzHx — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 25, 2022

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir video paylaşarak yaptığı açıklamada sarf ettiği "Borçlarınızı ödemeyin" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda, bulunan Nebati, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yanıt verdi. "Gece gece panikle bana yazmışsınız" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..."