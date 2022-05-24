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Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kaçış planını açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında akşam saat 22.00'de yapacağı açıklama öncesi milyonlarca kişi ekranlara kilitlendi

24 Mayıs 2022 Salı 22:12
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kaçış planını açıkladı

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kaçış planını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, bir kez daha bürokratlara seslenerek, "Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar" demişti. Kılıçdaroğlu ayrıca, "Akşam saat 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" diye konuşmuştu. CHP lideri sosyal medya hesabından beklenen açıklamayı yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim: Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. 

Kılıçdaroğlu, "Akşam saat 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" demişti.

Konuşması sırasında 'suça bulaşmış' bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim: Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Akşam 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden beklenen açıklamayı yaptı. Kılıçdaroğlu #BizeKatılın etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onların başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor" ifadelerine yer verdi.

'SARI BÜROKRATLAR' DİYEREK SESLENDİ

Kemal Kılıçdaroğlu 'sarı bürokratlar' diyerek "Sizler devleti, kanun dışı talimatları uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 24.05.2022 22:18
Anahtar Kelimeler:
ChpKılıçdaroğlu
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