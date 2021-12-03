Kılıçdaroğlu'na randevu vermeyen TUİK'te panik var

Ankara, son yılların en önemli politik skandalına sahne oldu. Bir kamu kurumu, ilk kez Anamuhalefet liderinin randevu talebini geri çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başkanlık sistemi tanıtımlarında sık sık şeffaflık vurgusu yaptığı rejim adeta içine kapandı. Tartışmalı enflasyon ve işsizlik verileri yüzünden eleştirilerin hedefindeki Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ülkenin en büyük muhalefet liderinin ziyaret talebini geri çevirdi.

TUİK ana binası girişinde hareketlilik yaşanırken, görevliler kendilerine Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmaması bilgisinin verildiğini belirterek çelik kapıları kapatarak arka sürgülerini kapattılar. TUİK önünde çok sayıda gazeteci ve TV ekibinin bekleyişi sürüyor.

TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021

Yakın zamana kadar açıkladığı rakamlar ve sahip olduğu istatik veri tabanı ile Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında yer alan TUİK, kapısından bacasına kadar siyasetin çirkin çarkları arasında adeta eridi bitti. Pazarda, markette, mağazalarda, seyyar satıcı tezgahları ile akaryakıt istasyonlarında enflasyon canavarı en azgın günlerini yaşarken, vatandaşla dalga geçen oranlar açıklayan TUİK, konuyla ilgili bilgi almak isteyenleri de geri çeviriyor.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" yazdı.



TÜİK: Yıllık bazda yüzde 21,31

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 3,51 olarak gerçekleşti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 21,31'i gördü.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında %9.91 arttı



E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise %58.65 olarak gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) December 3, 2021

ENAG: Yıllık bazda yüzde 58.65

ENAG, ise Kasım ayı enflasyon oranlarına dair yaptığı açıklamada yıllık enflasyonun yüzde 58.65 olarak gerçekleştiğini duyurdu.