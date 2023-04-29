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Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye 'Sağ duyu' çağrısı

Seçim meydanlarında 'Uhut savaşı', '14 Mayıs darbedir' sözleri ile gerginliği tırmandıran Cumhur İttifakı bileşenlerinin aksine 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'ndan seçime günler kala 'sağduyu' çağrısı geldi.

29 Nisan 2023 Cumartesi 18:05
Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye 'Sağ duyu' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye 'Sağ duyu' çağrısı

Türkiye seçime hazırlanırken, Millet İttifakı ortaklarını eli kanlı terör örgütü yandaşları ile yan yana gösterme çabası, sokakları tahrik eden açıklamalar peş peşe geliyor, CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde iktidarın kutuplaştırıcı ve hedef gösterici söylemlerinin ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Seçime gidiyoruz, savaşa değil" diyen Kılıçdaroğlu, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" sözlerini kullandı.

Türkiye sandık başına gitmek için gün sayıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken bu süreçte aralarına bakanların da dahil olduğu çok sayıda isimden kutuplaştırıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.


Siyasetteki hava sertleşirken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın hedef gösterici söylemlerinin ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SON 10 GÜNDE GİRİŞİLECEK EN PİS İŞLERİ BİLİYORUM"

'Sağduyu' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum" dedi.

CHP lideri, iktidardaki kişilerin kutuplaştırıcı söylemlerini de "Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?" sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak" ifadelerini kullandı.

"BU NEFRET HEPİMİZİ YUTACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarının tamamı şu şekilde:

"Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!

Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin.

Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?

Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak."
 

Son Güncelleme: 29.04.2023 22:39
Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakıSeçim 2023
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