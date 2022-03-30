Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kızıldere Katliamı'nın 50'nci yılında yeni görüntüler

Türkiye'de devrimci hareketin ilk silahlı eylemlerinin ardından Kızıldere'de katledilen 10 devrimcinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni görüntüler yayınlandı.

30 Mart 2022 Çarşamba 15:46
Kızıldere Katliamı'nın 50'nci yılında yeni görüntüler

Kızıldere Katliamı'nın 50'nci yılında yeni görüntüler


Tokat'ın Kızıldere Kırsalı'nda tam 50 yıl önce meydana gelen çatışmanın ardından hayatını kaybeden 10 devrimci bugün anılıyor. Türkiye devrimci hareketinin sembol isimlerinden Mahir Çayan ve yoldaşları, bundan 50 yıl önce Kızıldere'de katledilmişti. TÜSTAV, 10 devrimcinin öldürüldüğü Kızıldere'deki köy evinden arşiv fotoğraflarını paylaştı.

Tarih 30 Mart 1972. Tokat'ın Kızıldere kırsalı, 68 kuşağının öncü isimlerinin sığındığı köy evinde çıkan çatışma Mahir Çayan ve THKP-C'nin kurucuları Cihan Alptekin, Hüdai Arıkan, Ömer Ayna, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt ve Saffet Alp hayatını kaybetti.


Türkiye devrimci hareketinin simge isimlerinden Mahir Çayan ve 9 yoldaşının Tokat Kızıldere'de katledilmelerinin üzerinden 50 yıl geçti.

Katledilen 10 devrimci için bugün başta mezarlarının bulunduğu Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı olmak üzere birçok yerde anma töreni düzenleniyor.

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Mahir Çayan ve yoldaşlarının kaldığı Kızıldere'deki köy evinin içerisinden, katliamın ardından kaydedilen fotoğrafları gün yüzüne çıkardı. 

TÜSTAV'ın sosyal medya hesaplarından "Kızıldere'nin 50. yılında Vakıf arşivimizden kimi fotoğrafları paylaşıyoruz. Mücadeleleri ve anılarına saygıyla" diyerek paylaşılan fotoğraflar:

Kızıldere'de yaşamını yitirenler İzmit'te anıldı
Kızıldere'de yaşamını yitirenler İzmit'te anıldı
Mahir Çayan ve arkadaşları Taksim'de anıldı
Mahir Çayan ve arkadaşları Taksim'de anıldı
Mahir Çayan ve arkadaşları Tokat’ta anıldı
Mahir Çayan ve arkadaşları Tokat’ta anıldı
Anahtar Kelimeler:
Kızıldere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nın heba olmasına izin vermeyeceğiz
İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nın heba olmasına izin vermeyeceğiz
İlber Ortayla; Şehirleri düzenlenenin vakti geldi
İlber Ortayla; Şehirleri düzenlenenin vakti geldi
YSK'dan seçim ihalesi | Baskın seçim mi geliyor
YSK'dan seçim ihalesi | Baskın seçim mi geliyor
Her akşam manda yoğurdu | Erdoğan'dan vatandaşlara tavsiye
Her akşam manda yoğurdu | Erdoğan'dan vatandaşlara tavsiye
Tarikat yurdunda dayak görüntülerine engelleme
Tarikat yurdunda dayak görüntülerine engelleme
UKOME, İETT'yi batırmaya kararlı
UKOME, İETT'yi batırmaya kararlı
AKP'li Halime Kökçe'den skandal yalan
AKP'li Halime Kökçe'den skandal yalan
Yoksullara yapılan yardımlar, oy silahına dönüyor
Yoksullara yapılan yardımlar, oy silahına dönüyor
Sarıgül klasiği | Ayçiçek yağlarını tokatladı
Sarıgül klasiği | Ayçiçek yağlarını tokatladı
SON DAKİKA | Tarım Bakanı Pakdemirli istifa etti
SON DAKİKA | Tarım Bakanı Pakdemirli istifa etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim