Kızıldere Katliamı'nın 50'nci yılında yeni görüntüler
Tokat'ın Kızıldere Kırsalı'nda tam 50 yıl önce meydana gelen çatışmanın ardından hayatını kaybeden 10 devrimci bugün anılıyor. Türkiye devrimci hareketinin sembol isimlerinden Mahir Çayan ve yoldaşları, bundan 50 yıl önce Kızıldere'de katledilmişti. TÜSTAV, 10 devrimcinin öldürüldüğü Kızıldere'deki köy evinden arşiv fotoğraflarını paylaştı.
Tarih 30 Mart 1972. Tokat'ın Kızıldere kırsalı, 68 kuşağının öncü isimlerinin sığındığı köy evinde çıkan çatışma Mahir Çayan ve THKP-C'nin kurucuları Cihan Alptekin, Hüdai Arıkan, Ömer Ayna, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt ve Saffet Alp hayatını kaybetti.
Türkiye devrimci hareketinin simge isimlerinden Mahir Çayan ve 9 yoldaşının Tokat Kızıldere'de katledilmelerinin üzerinden 50 yıl geçti.
Katledilen 10 devrimci için bugün başta mezarlarının bulunduğu Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı olmak üzere birçok yerde anma töreni düzenleniyor.
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Mahir Çayan ve yoldaşlarının kaldığı Kızıldere'deki köy evinin içerisinden, katliamın ardından kaydedilen fotoğrafları gün yüzüne çıkardı.
TÜSTAV'ın sosyal medya hesaplarından "Kızıldere'nin 50. yılında Vakıf arşivimizden kimi fotoğrafları paylaşıyoruz. Mücadeleleri ve anılarına saygıyla" diyerek paylaşılan fotoğraflar: