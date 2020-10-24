KKTC seçimleri Türkiye'de sevinçle karşılandı

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Av.Çetin ÖZAÇIKGÖZ, KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ersin TATAR'ın seçimlerden zaferle çıkmasını yayınladığı bir mesajla kutladı.

DYP Genel Başkanı Av.Çetin ÖZAÇIKGÖZ, " KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak Ersin TATAR'ın seçilmesi Türkiye’de büyük bir sevinçle karşılanmış ve Milletimizin gönlüne su serpmiştir" dedi.

Genel Başkan ÖZAÇIKGÖZ, Ersin TATAR'a hitaben yaptığı açıklamanın devamında şunları belirtti:

TARİH BİLİNSEYDİ YÜZDE 70 OY ALIRDINIZ

"KKTC’de tarih kitaplarında, Kıbrıs Tarihi yer almadığı için, bugün Kıbrıs Türkü insanlarımızın Rumlar tarafından nasıl vahşice öldürüldüğünü, köylerimizin nasıl yakılıp yıkıldığını, nasıl korku içinde yaşadıklarını bilmiyor. Eğer bilselerdi siz %70’İn üzerinde oy alırdınız.

MENDERES, DEMİREL, ECEVİT VE ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMAMALI

Ayrıca bu menfur olayları önlemek ve Kıbrıs Türküne sahip çıkmak için Uluslar arası büyük bir mücadeleye giren ve bu uğurda uçak kazası geçiren Adnan Menderes’i, 1967 de Rumların elinde bulunan Çek yapısı silahları, 15 bin Yunan subayını ve askerini Ada’dan çıkartan Süleyman Demirel’i, 1974 de Kıbrıs’a çıkartma yapan Bülent Ecevit’i, en önemlisi de Türkiye’nin bu uğurda ne kadar şehit verdiğini bazıları bilmiyor, bazıları da unutmuşa benziyor.

KIBRIS TARİHİ MUTLAKA KİTAPLARA GİRMELİ

İleride yapılacak seçimlerde KKTC’nin Rum kafasıyla düşünen, Rum ağzıyla konuşanların eline geçmemesi için okullarda okutulan tarih kitaplarına Kıbrıs Tarihinin konulmasının çok isabetli olacağına inanıyorum.

Bu vesile ile yeni görevinizi tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. En derin saygılarımla" şeklinde noktaladı.

HABER : KEMAL KAÇMAZ