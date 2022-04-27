

Koncuk; En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmasın



Adana Milletvekili İsmail Koncuk, SGK 2021/Ekim ayı istatistiklerine göre ülkemizdeki emekli sayılarına baktığımızda “8 milyon 502 bin 905 SSK, 2 milyon 710 bin 614 Bağ-Kur ve 2 milyon 377 bin 106 memur emeklisi olmak üzere toplam emekli sayısı 13 milyon 590 bin 625 kişi” olduğunu ifade etti.

Emeklinin maaşı enflasyon karşısında günden güne değer kaybetti!

Üst üste gelen zamlar özellikle düşük gelire sahip emekli vatandaşlarımızın belini daha fazla bükmüştür. Yeni dönem asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılan zamlar düşürülemeyen enflasyon karşısında günden güne değer kaybetmiştir.

Özellikle 2008/Ekim ayından sonra bağlanan emekli aylık tutarlarının çok düşük olduğu göz önüne alındığında, emekli maaşlarının arasındaki makas farkının kapatılması için bir düzenlemeye gidilmeli, bu bağlamda en düşük emekli maaşının net en az bir asgari ücret olması sağlanmalıdır.

Asgari ücret ile emekli aylıklarına yapılan artışların birbirine paralel olması ve aradaki makasın açılmaması, emekli vatandaşlarında kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesi için en düşük emekli maaşının net bir asgari ücretten az olmaması için bu kanun teklifini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğini yaptığı açıklamada belirtti.

Koncuk, verdiği Kanun teklifi ile SSK tarafından 2008/Ekim öncesi bağlanan emekli aylıklarına alt sınır uygulanmakta olup, 2008/Ekim sonrası bağlanan yaşlılık aylıklarında buna benzer genel bir alt sınır uygulaması bulunmamaktadır. Bu bağlamda ilgili Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ibarenin “cari yıl için belirlenen net asgari ücretten” az olmaması şeklinde değiştirilmesini önermiştir.