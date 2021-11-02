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Koncuk | İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmalı

Adana Milletvekili İsmail Koncuk "Pandemi toplumsal bir afettir. Bunun yarattığı sorunların, eşitlik ilkesi ve sosyal devlet ilkesi esas alınarak çözülmesi için Kanun teklifi hazırladığını" söyledi.

02 Kasım 2021 Salı 10:28
Koncuk | İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmalı

Koncuk | İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmalı

Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, eşitlik, temel bir hukuk ilkesi olarak sosyal yaşamın her alanında olduğu gibi ve çalışma yaşamında da uygulama alanına sahip olduğunu belirterek, salgın hastalık sebebiyle kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkarılan çalışanların kendi talep ve tercihi olmadığı gibi pandemi toplumsal bir afettir. Bunun yarattığı sorunların, eşitlik ilkesi ve sosyal devlet ilkesi esas alınarak çözülmesi için Kanun teklifi hazırladığını belirtti.

Koncuk, “Pandemi dönemiyle yürürlüğe giren ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar nedeniyle sigorta primleri yatmayan milyonlarca çalışanın, emeklilik ve kıdem hakkı tehlikeye girmiştir. Salgın hastalık sebebiyle kısa çalışma ödeneği aldıkları veya ücretsiz izne çıkarıldıkları süre boyunca yatırılmamış olan sosyal sigorta primlerinin, İşsizlik Sigortası Fonundan ödenmesi için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmesi elzem hale gelmiştir.” dedi.

Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Salgın hastalık sebebiyle kısa çalışma ödeneği aldıkları veya ücretsiz izne çıkarıldıkları süre boyunca yatırılmamış olan sosyal sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonundan ödenmesi için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılarak “GEÇİCİ MADDE 86- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, salgın hastalık sebebiyle kısa çalışma ödeneği aldıkları veya ücretsiz izne çıkarıldıkları süre boyunca yatırılmamış olan sosyal sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonundan ödenir.” şeklinde geçici madde eklenmelidir.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Fonu
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