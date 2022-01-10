Koncuk | MEB bütçesinden, eğitim yatırımlarına ayrılan pay yetersiz

MEB bütçesinden, eğitim yatırımlarına ayrılan pay yetersiz

Adana Milletvekili İsmail Koncuk yaptığı yazılı açıklama ile MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan payın, AKP iktidarları döneminde sürekli düşerek adeta yok olduğunu, 2002 yılında ise %17 olan eğitim yatırımlarının MEB bütçesi içindeki payı, 2020 yılında %4,65 olarak kaydedilirken 2021 yılında, Covid-19 salgınının da etkisiyle kısmi bir artış ile %7,69’a çıkan eğitim yatırımlarına ayrılan pay geçmişten gelen ve yeni ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmadığını iddia etti.

Okullarımıza öğrenci başına hijyen ödeneği 200 TL olmalıdır!

Eğitim yatırımlarına %7,6’lık ayrılan pay ile, 100 binin üzerinde yeni derslik ihtiyacını artan inşaat maliyetleri ile karşılanacağını ve ihtiyaç duyulan 100 binin üzerinde yeni derslik ihtiyacını Bakanlık olarak nasıl finanse edeceğini verdiği önerge ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi.

Koncuk’un dikkat çektiği diğer bir husus ise Covid-19 tedbirleri kapsamında okullara gönderilen ödenek yetersiz kalınca, salgın ile mücadelenin maddi yükü, velilerin sırtına yüklendiği, Omicron varyantının hızla pik yaptığı bugünlerde “Temizlik ve hijyen ödeneği” adı altındaki tutarda Bakanlığın ivedilikle bir artışa gitmesinin gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.