Kopya adaydan skandal SMS'ler | CHP'li seçmene tuzak



Balıkesir'de kopya aday skandalı, AKP'liler isim soyisim benzerliğiyle seçmeni yanıltan SMS'ler atarak vatandaşın aklıyla alay etmeye çalışıyor.



Yerel seçimlere iki gün kala, Balıkesir’de insan aklını zorlayan gelişmeler yaşanıyor. AKP adayının iş adamlarını tehdit etmesinin ardından, CHP adayı Ahmet Akın’la aynı ismi taşıyan sahte aday üzerinden Balıkesirlilerin telefonlarına sahte mesajlar atılmaya başlandı. Ahmet Akın, “İstiklal madalyası sahibi , ismini taşımaktan onur duyduğum dedemden aldığım Ahmet akın ismini 31 Mart’tan sonra hileci ve entrikacılara da öğreteceğiz” dedi.



Balıkesir’deki seçim yarışında, AKP adayının kaybetme olasılığının artması, insan aklını zorlayan entrikaları gündeme getirdi.

Sahte gazeteler basıp, iftiralarla dolu yayınlar yapılıp Balıkesir halkına dağıtılması, işadamlarının toplantılarda tehdit edilmesinden sonra yeni aşamaya geldi. Gerçek CHP adayı Ahmet Akın’ın adını ve soyadını taşıyan sahte aday, şimdi de sahte mesajlarla Balıkesirlilerin aklını karıştırmaya çalışıyor.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı ismi taşıyan kopya bağımsız aday Ahmet Akın tarafından kendi cümleleri kullanılarak gönderilen SMS’lere tepki gösterdi.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı’nda Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile birlikte açıklama yapan CHP’li Ahmet Akın şunları kaydetti:

“Seçimi kaybedeceğini anlayanlar, çaresizlik içinde ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. İş insanlarını tehdit ediyorlar, yalan ve iftiralarla dolu gazeteleri belediyenin imkanlarıyla her yerde dağıtıyorlar. Yetmedi, daha önce hiç ortada gözükmeyen sahte ama benimle aynı ismi taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın’a, benim cümlelerimle mesaj attırıyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Pazar akşamı Balıkesir’de yeni bir dönem başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın olarak karşınızdayım. Kuvayi Milliye’nin başkentinde, yiğit ve mert Balıkesirli hemşerilerim beni çok iyi tanır. İstiklal Madalyası sahibi, ismini taşımaktan onur duyduğum dedemden aldığım Ahmet Akın ismini, 31 Mart’tan itibaren hilecilere, entrikacılara da öğreteceğiz. Sevgili Balıkesir ailem, sizin aklınızla alay eden, Balıkesir’i Türkiye’ye rezil eden bu siyasi ahlaksızlığa pazar günü sandıkta en doğru yanıtı vereceğinizden eminim. Evet mührünü, CHP logosunun altındaki evladınız Ahmet Akın’ın altındaki yuvarlağa basarak yeni bir dönemi hep birlikte başlatalım.

"MİLLETİN AKLIYLA OYNAMAYIN"

Siyasi ahlaksızlığın son perdesini yaşatanlara, milletimin aklıyla alay edenlere Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Ahmet Akın olarak şunu söylemek istiyorum. siyasi ahlaksızlığınıza son verin. Bu milletin parasını babanızın parasından daha rahat harcadınız. Korkuyorsunuz elbette. Ancak korkmanıza gerek yok, 31 Mart’tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı ben, Ahmet Akın, seçimi kazanıyoruz. Entrikalarla, yalanla, dolanla, vatandaşımıza SMS göndererek, onların aklıyla alay ederek bağımsız adaya oy göndertmeye çalışmak siyasi ahlaksızlığı daniskasıdır. Balıkesir’de mevcut yönetimin bu yaptıklarını asla ve asla Balıkesir’in öz evlatları, Kuvayi Milliyeciler asla unutmayacaklardır. Balıkesir merttir, gerektiğinde de serttir. Aklınızı başınıza devşirin, milletin aklıyla oynamayın. Bu akıl tutulmasına artık son verin.

"DEĞİŞİME İKİ GÜN KALDI"

31 Mart gecesi sandıklarımıza sahip çıkıyoruz. Bütün hemşerilerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Sandıkların başından ayrılmayın. Biz sandıklarla ilgileniyoruz. Ancak her türlü entrika çeviren, bu siyasi ahlaksızlıkları yapanlara bir mesajım daha var. Aman ha aman, sakın ha sakın sandıklara müdahale etmeye çalışmayın. Orada yiğit ve mert Balıkesirliler sizin siyasi ahlaksızlıklarınıza, düzenbazlıklarınıza, dağıttığınız gazetelere, yapay zekayla ürettiğiniz ve gönderdiğiniz sesli mesajlara ve son olarak aklıyla alay etmeye çalıştığınız mert Balıkesirlilere SMS göndererek bağımsız aday üzerinden benim istifa ettiğimi söyleyerek amacınıza ulaşamayacaksınız. 31 Mart gecesi Balıkesir’de büyük bir değişim yaşanacak ve bu değişimi engelleyemeyeceksiniz. Değerli hemşerilerim bu palavralara, bu siyasi ahlaksızlıklara fırsat vermeyin. 31 Mart’ta sandıkta, Cumhuriyet Halk Partisi’nin altındaki Ahmet Akın’a mührü basarak bu siyasi kalpazanlara dersi rahatlıkla verebileceğiz. Hiç merak etmeyin değişime sadece iki gün kaldı.”