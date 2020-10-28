Koronavirüsle mücadelede gözler İstanbul'a çevrildi

Türkiye'nin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadele kırsaldan büyük şehirlere çevrildi. Virüsün yoğunlaştığı İstanbul'da toplanan Bilim Kurulu, önümüzdeki dönem alınacak olan önlemleri karara bağladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Koca açıklamasında "Her pozitif çıkan 10 kişiden 4'ü İstanbul'da" diyerek vatandaşları uyardı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre İstanbul'da son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62, en büyük artış oranı yüzde 132 ile Büyükçekmece oldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"HER POZİTİF ÇIKAN 10 KİŞİDEN 4'Ü İSTANBUL'DA"

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir. İlk kez bir toplantıyı Ankara dışında İstanbul'da yaptık. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbul'dadır. Her pozitif çıkan 10 kişiden 4'ü İstanbul'da. Tüm Türkiye İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da kontrol altına almazsak tüm bölgeler için tehlike olacak.

Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında. Hareket halindeki kitle çok büyük. Kışı burada geçirmek için yoğun dönüşler oldu.

Salgınla savaşta disipline ihtiyacımı var. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedeli büyük olur. Ekibimle geçtiğimiz günler boyunca çalıştık. Sorun teşkil eden konuları ele aldık. Pazar yerleri, toplu taşama gibi alanlarda planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, iş saatlerinin sosyal hareketlilik teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konulardır.

İSTANBULLULARA UYARI

İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin

İşverenlere sesleniyorum; esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın

Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok

28 EKİM 2020 KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Koca, 28 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 128 bin 312 olurken, hasta sayısı 2 bin 305 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 77 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 662 hasta ise iyileşti.

İSTANBUL'DA YATAK DOLULUK ORANLARI

Özellikle son dönem bahsettiğim şekliyle Türkiye'nin ortalama vaka sayısının %40'ının İstanbul'da olduğunu söylemiştim ve her geçen gün ağır hasta sayımızın arttığını da biliyoruz. İstanbul'da bildiğiniz gibi sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Özellikle son dönem 7 bine yakın yatak ilave söz konusu oldu. Yeni hastaneler devreye girdi.

Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın, yoğun bakım yatak sayımız ise 9 bine yakın. Şu an İstanbul'da servis yatak doluluk oranımız yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise %66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları. Solunum cihazları için dolunum oranı ise %33.

9 binin yüzde 34'ü şu an boş. Yani 3 bin yatağın boş olduğunu söyleyebilirim. Hem üniversite hastanelerimizle, hem vakıf hastanelerimizle, hem de özel sektörle görüşmeler yaptık. Özel sektör bundan sonraki süreçte özellikle yüzde 25'ini ayırmak şeklinde bir yaklaşım oldu. Ama bu vaka sayısının 2 veya 3 katına çıkması durumunda farklı tablolar karşımıza çıkabilir. Salgın sadece sağlık bakanlığının çözebileceği bir sorun değil.

Kamu kurumları olarak, devlet olarak, bakanlıklar olarak üzerimize düşeni yaptığımızı ve yapmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın da maske, mesafe ve temizlik noktasında çok hassasiyet göstermemiz, kalabalık ortamlara karışmamamız, eve de misafir almadan bu dönemde teması azaltan bir yaklaşım içerisinde olmayı önemle istiyoruz.

KISITLAMA SÖZ KONUSU OLACAK MI?

Özellikle partiler anlamında, gece 12'den sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Önümüzdeki günler bu doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız bir öneri yapmış olur.

"İMAMOĞLU DAVET EDİLMEDİ" İDDİASI

Bu toplantı bir pandemi toplantısı değildi. Bu toplantı bir İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısı da değildi. Bu toplantı, sağlık teşkilatımızla ilçe sağlık müdürlerimizin ve başhekimlerimizin katıldığı İstanbul'un durumunu, hastane kapasitelerini ve filyasyonu değerlendirme toplantısıydı.

Bu 1 hafta boyunca İstanbul'da olmam nedeniyle devamında yerel yöneticiler dahil, üniversiteler dahil olmak üzere birtakım toplantıları da yapmak üzere de plan yapılmıştı.

İstanbul'da ilçe, belediye başkanlarıyla görüşüp büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşmeme durumu olabilir mi?

Büyükşehir Belediye Başkanımız bu arada bir rahatsızlığı oldu. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

16 yerli aşımızın çalışması devam ediyor. Bu aşılardan faz çalışmasına, insan çalışmasına çok yakın olan 3 tane aşı olduğunu daha önce söylemiştim. Bugün özellikle bizim ida dediğimiz deneysel araştırma laboratuvarımızı da bugün ziyaret ettim. Bu aşıların çalışmalarının yapıldığı bir yer. Hafta sonu için sterilize ve standardizasyon çalışmaları bitecek 1 aşı için. İstenen şekilde tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ama ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var ve bununla ilgili muhtemelen gelecek haftaya karantinaya alım süreciyle birlikte ilk insan uygulaması başlayacak.

Yurt dışından faz-3 çalışması yapılan iki aşı var. Serhat Hocam yakından takip ediyor. Ben genel olarak söyleyebilirim ki şu ana dek ciddi bir yan etki yok. Muhtemelen kasım sonunda bağışıklıkla ilgili bir bilgimiz olur.

SEYAHAT KISITLAMASI OLACAK MI?

Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1.5 ay öncesinde Antep'te, Diyarbakır'da, Urfa'da, Mardin'de, Batman'da, Ankara'da yükselmişti. Benzer tedbirleri alarak sonuç aldık. Ankara bu tedbirlerle geriledi.