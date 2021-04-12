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Koronavirüsle mücadelede son durumu Bakan Koca açıkladı

Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni kararların eşiğinde. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlarla ilgili uygulama seçeneklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:54
Koronavirüsle mücadelede son durumu Bakan Koca açıkladı

Koronavirüsle mücadelede son durumu Bakan Koca açıkladı


Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede Türkiye yeni önlemler almaya hazırlanıyor. İstanbul başta olmak üzere büyük illerde alarm veren salgındaki son rakamlar uzmanları tedirgin ederken alınan yeni önlemler Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Son bir haftadır tartışılan iki haftalık tam kapanmanın gündemde olduğunu belirten uzmanlar, ekonomik durumun böyle bir kapanma karşısında sarsılabileceği uyarısında bulunuyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mutant virüs uyarısı yaparak "Verilere bakıldığında ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır" dedi. Bakan Koca açıklamasında öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili olarak Ramazan ayı sonunda yeni bir takvimin uygulanacağını söyledi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Verilere bakıldığında ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir.

Bildiğiniz gibi mart ayının başından itibaren vaka durumlarını il il gösteren bir harita yayınlıyoruz. Bu harita, vakaların her yerde artışta olduğunu gösteriyor. Covid-19 risk haritamızsa nüfusun yüzde 80’inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor 

"YENİ VAKALARIN YÜZDE 85'İ İNGİLTERE MUTASYONU"

Bunun dışında tespit edilen başka varyantlar var. Güney Afrika varyantı 11 ilimizde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilimizde 166 kişide görülmüştür. Az sayıda olmakla birlikte Kaliforniya-New York ile B.1.525 varyantı da tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün yüksek bulaştırıcılığı nedeniyle sıkı takibini tavsiye ettiği E484K mutasyonuna ise 4 bin 820 vakada rastlanmıştır

Türkiye genelinde yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yoktur, ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidirVakaların yüzde 85’i İngiltere mutasyonudur. Brezilya varyantı 166 kişide görüldü

AŞILAMADA SON DURUM

Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69’unu 65 yaş üstü oluştururken, bugün bu oran yüzde 53’e düştü. Belirlenen gruplardan başlayarak aşı programı devam ediyor. Şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmıştır. İkinci doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 7,5 milyonu bulmuştur. Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir

65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü

65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil 

Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda

İSTANBUL İÇİN DÖRDÜNCÜ ZİRVE

Türkiye için üçüncü zirve, İstanbul için dördüncü zirve yaşanıyor

HASTANELERDE DOLULUK ORANI

Yoğun bakım doluluk oranında dramatik bir durum yoktur. Entübe vakalar içindeki 65 yaş üstü vatandaşların oranı yüzde 71'den yüzde 54,4'e indi, sağlık çalışanlarının oranı yüzde 1,1'den 0,15'e düştü

YOĞUN BAKIM DOLU İLLER

Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize; yoğun bakım doluluk oranı bu illerimizde yüzde 80'in üzerinde.

UÇUŞLARI DURDURAN RUSYA'YA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rus mevkidaşım ile görüştüm. Heyet gelecek. Heyetin gözlemlemeleri sonrası kararın değişeceğini düşünüyorum

"HAZİRAN AYINDA 30 MİLYON DOZ BIONTECH AŞISI GELECEK"

Haziran ayında en az 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek. Sputnik V aşısı için görüşmelerimiz hem üretim hem aşı miktarı ile ilgili sürüyor. 4,5 milyon doz Biontech aşısı geldi. Çin’den gelen aşı miktarı 26 milyon

Yerli aşıda Faz-2 çalışması bitti. Zannediyorum 2 veya 3 hafta içerisinde Faz-3 aşamasına geçilebilir

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KoronavirüsÖnlemlerSalgınYasaklarıKoronavirüs Bilim Kurulu
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