KPSS soruları çalındı mı? ÖSYM yalanladı, tepkiler dinmek bilmiyor

Hafta sonu 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS sınavının ardından ortaya atılan iddialar kamuda işe girme umudu taşıyan yüz binlerce gençte hayal kırıklığına uğrattı.

çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Soruların sızdırıldığı iddiasından sonra sosyal medyada gündem olan olayı, CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, MEB'in cevaplandırması istemiyle TBMM'ye taşıdı. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamalarda iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.



Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" ile etiket açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrenciler ve sendikacılar soruların daha önce özel bir kurumun YouTube sayfasından paylaşıldığını, hatta WhatsApp gruplarından dağıtıldığını iddia etti.

CHP HAREKETE GEÇTİ

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “KPSS 2022 Sınavı"nda çıkan soruların daha önce bir dershane grubunun deneme sınavlarında birebir aynısının sorulmasıyla ilgili konuyu, Milli Eğitim Bakanı’nın cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

"AKP DÖNEMİNDE YAPILAN SINAVLARA GÜVEN KALMAMIŞTIR"

KPSS 2022 SORULARINDA SIZINTI İDDİASI

Orhan Sümer, “Ülke yönetiminde ve belli başlı birçok konuda olduğu gibi milyonlarca kişinin girdiği sınavlarda da AKP’ye güven kalmamıştır. Daha önce soruların nasıl çalındığı belirli gruplara nasıl servis edildiği ortaya çıkmıştı. Benzer işler ne yazık ki halen devam ediyor. Geçen hafta sonu yapılan KPSS 2022 Sınavı'nda bazı soruların bir dershane grubunun daha önce yayınladığı deneme sınavlarında bire bir aynısının çıktığı görüldü. Sınav havuzlarına gönderilen benzer sorular diyerek geçemeyeceğimiz kadar aynı ve bire bir sorulması ne yazık ki vicdanları yaralıyor” dedi.

Sümer, “Yıllarca sınavlara hazırlanan, kamuda çalışma hayali kuran gençler sosyal medyada emeklerinin çalındığını haykırıyor. Ne oldu diye incelediğiniz zaman Yediiklim adlı Dershane grubunun sınav öncesinde yaptığı denemelerde ve videolu ders anlatımlarında kullanılan sorularının noktası virgülüne kadar KPSS 2022 Sınavında çıktığını görüyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Sayın Bakan'a bu sızıntı ve sınav güvenliğine gölge düşüren olayları sorduk. Kimsenin aklında şüphe uyandırmayacak adaletli günleri Cumhuriyet Halk Partisi İktidarında mutlaka tesis edeceğiz”

"SINAVLARDA SORULARI, GENÇLERİN İSE ÜMİDİNİ ÇALIYORLAR"

“Ne yazık ki daha önce askeri okullara giriş, KPSS, ÖSS gibi sınavlarda belirli grupların sorulara hakim olduğu ve tırnak içinde kendi öğrencilerine avantaj sağladıkları ortaya çıkmıştı" ifadelerini kullanan Sümer, "Artık ülkemizde yapılan sınavların inandırıcılığı ve güvenilirliği giderek azalıyor. Çalınan sadece sınav soruları olmuyor. Bir dönem gençliğinin ülkeye olan ümidi de çalınmış oluyor” dedi.

ÖSYM İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan ÖSYM konuya ilişkin açıklama yaptı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."