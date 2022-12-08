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Kürşat Zorlu : Çocuk istismarına yönelik cezalar artırılmalı

08 Aralık 2022 Perşembe 20:12
Kürşat Zorlu : Çocuk istismarına yönelik cezalar artırılmalı


Kürşat Zorlu : Çocuk istismarına yönelik cezalar artırılmalı

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun, 6 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Zorlu yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:


Altı yaşında bir kız çocuğuna yönelik olarak kamuoyumuza yansıyan, her türlü insani ve ahlaki değerin hiçe sayıldığı vahim olayı lanetliyoruz. Ortaya konulan iddialar çerçevesinde suçluların ve bu suçu örtbas etmek isteyenlerin hak ettikleri cezayı alabilmeleri için gerek siyaseten gerekse hukuken müdahil olacağımızı net bir biçimde kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz.

Bize göre çocuklarımız, devletimizin ve milletimizin geleceğidir. Her çocuğumuzun güvende olmaya, mutluluğa ve her açıdan sağlıklı bir birey olarak yetişmeye hakkı vardır. Bunun sağlanması elbette ve öncelikle; devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, ilgili hukuk mevzuatıyla ve bunun adaletle gerçekleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Eğitim sistemi ve fırsat adaletinin yanı sıra; suçun faillerine yönelik yaptırımların caydırıcı düzeyde olması ve uygulanması konusunda tam bir samimiyet ve kararlılık gerekmektedir. 

Ancak ne yazık ki bu hassasiyet, milletimizin istediği ve beklediği seviyeden çok uzaktadır. Mevcut siyasi iktidarın bu meseleye olan yaklaşımı; bırakın sorunu çözmek, sorunun bizzat kaynağını besleyen niteliktedir. Kimi siyasetçilerin çocuk yaşta evliliklerin ve bununla zemin oluşturan çocuk istismarının meşruluğunu artırabilecek sorumsuz açıklamaları da açık kaynaklarda yer almaktadır. 

Partimiz tarafından 3 Ekim 2019’da; “Çocuk Gelinlerin Araştırılması” ve 3 Aralık 2020’de ise “Çocuk İstismarının Araştırılması” konusunda Meclis Araştırma önergesi verilmiş ancak milletimize fayda yaratacak diğer tüm adımlarımızda olduğu gibi reddedilmiştir.
Savcılık iddianamesindeki tespitlere göre; dini bir cemaatin kisvesi altında ve türlü hukuk skandallarıyla örtbas edilmek istendiği anlaşılan bu vahim olayla ilgili Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talimatıyla,
PARTİ GRUBUMUZ ADINA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI İÇEREN ÖNERGEMİZ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞTUR. 
Böylesi önemli ve hayati bir konuda Milletin Meclis’inde tartışmayı, araştırmayı ve birlikte çözüm bulmayı umut ediyor ve önergemizin kabul edilmesini milletimiz adına hayati bir sorumluluk olarak görüyoruz.
Saygılarımızla…


 

Son Güncelleme: 08.12.2022 21:26
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